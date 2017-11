Las transferencias bancarias exprés en la UE sólo serán gratis durante dos años

Casi 600 entidades financieras de Alemania, Italia, Austria, Estonia, Letonia, Holanda, Finlandia, Lituania y España participan en esta primera fase, aunque está previsto que en el plazo de un año se hayan incorporado todos los bancos y países europeos.

El sistema permite, simplemente conociendo el número de identificación de cuenta (IBAN), realizar transacciones de hasta 15.000 euros entre bancos de diferentes países en segundos.

Por el momento, desde el sector bancario español se ha anunciado que el coste de este servicio será decidido por cada entidad. Pero algunas fuentes financieras dejaron caer inicialmente que este servicio sería gratuito. Se habló incluso de que el coste podría bajar para los clientes, ya que para las entidades también sería menor.

Sin embargo, según ha podido saber El Confidencial Digital por varios bancos españoles consultados, las entidades deben decidir todavía si van a cobrar a sus clientes por el servicio, ya que las entidades que participan en él sí tienen que abonar un coste.

Una de las opciones que se plantean es que no se cobre nada inicialmente a los clientes más vinculados o a los que tienen tarifas planas, que en realidad lo pagan indirectamente.

Solo serán gratuitas durante dos años

Pero el sector financiero español todavía no ha resuelto la incógnita . Todo apunta a que, en un primer instante, no le trasladarán ese coste al cliente, que seguiría sujeto a las condiciones pactadas previamente.

No obstante, en las entidades consultadas por ECD han comenzado a realizar la siguiente advertencia. Avisan de que el coste de la nueva operativa será de 0,20 euros por transacción durante los dos primeros años, pero que luego podrían pasar a 0,50.

En ese momento, a pesar de que el sector no ha acordado todavía nada concreto en política de precios, la intención es comenzar a trasladar el coste al cliente. Entonces, según las entidades consultadas, se pueden llegar a cargar hasta 3 euros o más por transacción instantánea.

Por ahora, si el banco cobraba comisiones por realizar transferencias, no variarán aunque se ejecuten instantáneamente, en lugar de en uno o dos días, o hasta cuatro en el caso de tener como destino un país de la Unión Europea.

La mayoría de españoles tendrán que esperar

Además, a pesar de que se ha hablado mucho estos días sobre las transferencias bancarias instantáneas en la UE, la mayoría de usuarios españoles tendrán que esperar a enero para poder realizarlas. Las únicas entidades que han permitido efectuarlas desde este martes han sido CaixaBank, Abanca y Banco Sabadell.

Pero con limitaciones también. Han comenzado a operar únicamente como receptores de otras entidades europeas. Es decir, que un cliente nacional recibirá instantáneamente dinero remitido, por ejemplo, del Deutsche Bank, pero esa celeridad no será recíproca.

Tanto en ING como en Bankia, no verán la luz finalmente hasta 2018. Ambos bancos están implementando las tecnologías necesarias y este martes únicamente han iniciado un programa piloto.

En BBVA, Santander o Bankinter no se ha comunicado todavía una fecha concreta. Todo apunta a que no estarán operativas hasta dentro de varias semanas. Por último, los clientes de Evo Bancono dispondrán de este servicio, ya que la entidad no se ha adherido a la iniciativa europea.

Los envíos solo se podrán efectuar entre los países europeos que se han adherido a este sistema: Austria, Alemania, Estonia, Italia, Lituania, Letonia y Holanda, además de España. Se espera que a la larga más países se incorporen a estas transferencias bancarias instantáneas.