1. Desconecta del mundo 8 horas al día

¿Te levantas con ojeras poir la mañana? Este es uno de los síntomas más evidentes de la falta de sueño. No dormir bien repercute negativamente en tu salud y bienestar corporal. Los especialistas aseguran que dormir entre siete y ocho horas al dí incrementa la regeneración de las células de la piel, mejora la función cardiovascular y nos ayuda a mantener una buena salud visual. Cuando dormimos, los músculos de los ojos se relajan y, si mantenemos los párpados cerrados, nuestros ojos se auto hidratan y limpian. Si tienes problmea para dormir, intenta evitar ingerir estimulantes, como la cafeína, después del mediodía.

2. Di sí a las verduras y al pescado

Nuestros hábitos alimenticios influyen directamente en la salud ocular. Se ha comprobado que a través de la nutrición podemos reducir el riesgo de desarrollar problemas en los ojos como, por ejemplo cataratas. A la hora de hacer la compra no debes olvidar incluir alimentos ricos en omega-3, vitaminas A,C y E, o nutrientes antioxidantes como los carotenoides. Por tanto, este año en tu nevera no pueden faltar verduras verdes, frutas ricas en carotreno, como las naranjas, y productos frescos como el pescado. Para controlar mejor lo comes, prueba a planificar un menú equilibrado y asequible. Puede ser semanal o mensual y ¡tu bolsillo también te lo garadecerá!

3. ¡Empieza hoy tu entrenamiento!

Abandonar una vida sedentario e incluir el ejercicio en nuestra rutina cuesta trabajo, pero no debemos olvidar los beneficios que implica. La actividad física no solo facilita la circulación de la sangre y la eliminación de toxinas, sino que también influye positivamente en la conciliación del sueño mencionada con anterioridad y reduce el riesgo de sufrir problemas oculares como la degeneración macular relacionada con la edad.

4. Descansa de las pantallas

El uso excesivo de dispositivos digitales ha incrementado los casos de fatiga visual. La exposición de nuestros ojos a la luz emitida por las pantallas de los móviles o tablets puede provocar irritación, picor, visión borrosa e , incluso dolores de cabeza. Además de reducir las horas que pasas delante de las pantallas, existen trucos para mantener tus ojos bien hidratados y `rtegidos. Por ejemplo, las gotas para ojos proporicona hidratación y alivio ionstantáneos. Asimismo, si usas lentillas,puedes optar por las que presenten mayor transpirabilidad, ya que permiten el paso de una mayor cantidad de oxígeno a los ojos.

5. Si quieres beber... que sea agua..

Si habitualmente notas sequedad en los ojos, piel o boca, es posible que necesites incrementar la ingesta de líquidos. Dos litros es la cantidad de agua diaria recomendable. Aunque se trata de un hábito muy saludable, seguramente muchis no cumplen esta recomendación. Beber agua aporta grandes beneficios a nuestro cuerpo, y en especial, a nuestra salud ocular. CUando nuestro organismo no esta lo suficientemente hidratado podemos llegar a perder el balance fisiológico del ojo, experimentando irritación ocular y optros problemas relacionados como el glaucoma.

6. Este año ¡visita un óptico!

Los especialistas recomiendan acudir a tu médico habitual al menos una vez al año ya tu óptico cada dos años. Los exámens de la vista además de indicar la graducación de gafas o lentillas necesaria para tus ojos y posibles disfunciones visuales, tambien puede revelar otros problemas de salud como la diaetes. Recuerda que pruebas caseras como alejar y acercar objetos, no son efectivas y pueden provocar dolores de cabeza. Aunque tu rutina no te deje tiempo, no tienes excusa. Los test de la vista no requieren de mucho tiempo por lo que seguro puedes hacer un hueco en la apretada agenda.

Visión Direct

Es el principal proveedor de lentillas de reemplazo en Europa y cuenta con presencia en siete mercados incluytendo Españ, Bélgica. Inglaterra, Italia, Países Bajos, Francia y Estados Unidos. Fundada por especialistas médicos en 1998 cuenta con un stock de miles de lentillas de las marcas líderesa nivel munidial, incluyendo Biofinity, Air optix y Acuvue Moist.

Vision DIrect tiene como objetivo hacer que la compra de lentillas online sea más fácil, rápida y económica, ocn precios hasta un 45% más barato que las ópticas tradicionales.

Además cuenta con un equipo de atención al cliente local y disponible de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 y los sábados de 09:00 a 17:30.

Los clientes pueden hacer su pedido a través de la web www.visiondirect.es o en el teléfono 91 114 65 71