Pádel: ¿por dónde empiezo?

Seguramente, habrás pensado en empezar a jugar pádel para probar si es tu vocación. De hecho, ver un juego de pádel desarrollarse en una cancha le causa pasión a cualquier persona, pero debes tener en cuenta que una cosa es verlo y otra cosa completamente distinta es jugarlo. Como sabemos eso, en este post te daremos algunas recomendaciones que debes saber antes de jugar pádel y cuando comiences a jugarlo. Practicar el pádel es algo que te traerá múltiples beneficios, tales como el simple hecho de que jugar al pádel te hace quemar muchas calorías durante el juego. Adicionalmente, podrás conocer gente con gustos similares a los tuyos y fomentará el trabajo en equipo durante la partida. Consideraciones antes de jugar al pádel Sabemos que el pádel es un deporte que puede llegar a enamorar a cualquier persona sin importar su rango de edad, condición social y económica. Este es un deporte que es apto para practicarlo por parte de cualquier persona sin distinción y que aporta grandes beneficios a la unión grupal. Por este motivo, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones: Guíate con los vídeos: como nunca has practicado pádel anteriormente, lo más recomendable es que comiences viendo vídeos acerca de esta disciplina. Podrás encontrar diversos partidos de la World Padel Coup en internet y así guiarte acerca de la dinámica del juego. Enfócate en las acciones realizadas con la pala de pádel durante los saques en el juego.

Empieza practicando solo: una de las mejores prácticas que puedes tener para conocerte a ti mismo y tu destreza en el juego es acudir a una posible cancha de pádel y practicar por ti mismo. Debes aprender a dominar la pala en el juego para luego poder emplear tus destrezas con tus compañeros de juego.

Continúa con clases particulares de pádel: no es lo mismo acudir a clases de pádel particulares desde el principio que haberlas contratado una vez que hayas practicado solo en tu casa. Si te apuntas después de haber practicado solo con tu pala y tu pelota tienes mayor probabilidad de desarrollar mucho más tus destrezas en el juego.

Forma tu propio grupo para practicar el pádel: no hay nada mejor que jugar con aquellas personas que están a tu mismo nivel de juego. Con una buena pelota y unas palas Varlion, que son las mejores palas de pádel, podrás empezar a jugar una buena partida de pádel.

Empieza a asistir a torneos: tanto con profesionales como a través de encuentros amigables, ir a torneos te hará desarrollar una mayor experiencia en el campo a la hora de jugar a pádel en comparación con aquellos que solo lo practican como un pasatiempo.