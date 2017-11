Problemas de líbido en el hombre a su edad adulta

Disfunción eréctil. Aunque se puede asociar más con la edad lo cierto es que una disfunción eréctil también la puede padecer un hombre joven, l o que es importarte es saber cuál es la causa de la misma, sobretodo si se repite con frecuencia. Conseguir que un pene esté erecto conlleva el que una serie de aspectos psicológicos, vasculares, hormonales y vasculares estén equilibrados. En cuanto que alguno de ellos se ve alterado, puede acarrear problemas que van desde que no se consiga la erección a que ésta dure muy poco tiempo. Las causas más comunes de una disfunción eréctil que se mantiene a lo largo del tiempo (más allá de que la persona tenga una cierta edad) son: el mismo estrés (no hay que olvidar que vivimos en una sociedad donde se exige mucho al individuo); el alcohol y el tabaco (por supuesto, otro tipo de drogas pueden ser igual o más contraproducentes. Está más que comprobada su relación con la salud sexual) y seguir tratamientos médicos . En cualquier caso, es importante no alarmarse, contar con el apoyo de la pareja y ver dónde está el problema. Lea más en Tenga Salud .

Falta de deseo sexual. Esto es algo inevitable. La edad llevará aparejado el que la libido se vea disminuida. Obviamente, hay cosas que sí que se pueden hacer para que ésta no domine en la relación de pareja. Para empezar, es importante valorarse a uno mismo y no verse como alguien que no despierta el deseo en el otro. Esto es algo que va a percibir la pareja. Tampoco está de más el que se tengan ciertos juegos con la pareja que hagan que no se caiga en una constante monotonía. Todo lo que sea salir de la rutina, jugará a favor de que el deseo se vea aumentado. En ocasiones, la intervención de un psicólogo puede marcar la diferencia.