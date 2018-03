¿Quieres deshacerte de las arrugas? Te mostramos cómo

Lo cierto es que unos con muchas y otros con pocas o practicamente ninguna, todos terminamos teniendo estos pliegues en la piel con el paso del tiempo. Sin embargo, se trata de un problema estético fácil de solucionar con productos como Matricium Bioderma, que regenera la piel hasta con quemaduras de primer grado e imperfecciones producidas a causa de intervenciones con láser y exfoliantes químicos.

¿Por qué aparecen las arrugas?



La razón de la aparición de las arrugas es la disminución del contenido de agua en la piel, que empieza a producir cada vez menos aceite, volviéndose la piel seca y áspera. Además, cada vez se ve más reducida la producción de colágeno en la piel, por lo que ésta va perdiendo su elasticidad y se va cayendo.



Aunque el envejecimiento y el paso del tiempo es una de las razones principales por las que empiezan a aparecer arrugas en la piel, lo cierto es que existen otros tantos factores que potencian la aparición de éstas, como fumar, el estrés, pérdida de peso, sobreexposición al sol, pérdida de vitamina E y la polución.



Prevención y solución a la aparición de arrugas



Para prevenir la aparición de arrugas, es importante llevar a cabo una dieta sana y equilibrada, muy basada en el consumo de frutas, verduras y cereales, así como beber mucha agua y distintos líquidos que mantengan a la piel en constante producción de líquido para que no se seque y termine cediendo.



Por otro lado, el aceite de semilla de lino es un producto natural ideal también para la prevención de arrugas, si se ingiere cada día cuatro cucharadas soperas de este aceite.



Para aquellas personas que ya han presenciado la aparición de muchas o algunas arrugas, existen también una serie de remedios cosméticos que ayudan a eliminar gran parte de ellas. Por ejemplo, Filorga Skin Absolute o Shiseido Benefiance Wrinkleresist24, entre otros. Además, para los no muy fanáticos de la compra de estos productos y que prefieren los remedios caseros, también existen una serie de recetas muy eficaces:



- Mascarilla de yogur, zanahoria y limón

- Aceite de rosa de mosqueta

- Mascarilla de huevo y miel

- Mascarilla de levadura de cerveza y yogur

- Mascarilla de aloe vera, pepino y aceite de oliva

- Mascarilla de avena



Todos estos productos con los que fabricar estas mascarillas son fáciles de adquirir en herbolarios y parafarmacias. Aplicando diariamente estos remedios caseros, o los cosméticos mencionados, con ayuda de masajes faciales, se conseguirá un mayor rejuvenecimiento de la piel. Además, no olvides exfoliar a diario la dermis facial y de cuello y manos con cremas y productos pensados para ello, pues ayuda a conseguir una piel más tersa y lisa.