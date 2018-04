Razones por las que plantearte ir a un psicólogo

Tomar la decisión de pedir ayuda psicológica no es algo fácil. En la mayoría de los casos se trata de una situación que poco a poco se hace evidente que no se puede encaminar salvo que no se cuente con ayuda. El problema es que a menudo se deja pasar demasiado tiempo y cuando se va a consulta nos encontramos en un estado bastante malo.

Tal y como no esperamos a tener una enfermedad incurable o muy grave para ir al médico, en el caso de tener algún tipo de impedimento o bloqueo mental deberíamos contar con ayuda psicológica. Hablemos de algunas de las razones por las que esta es una idea interesante.

Tener a alguien a quien contar tus preocupaciones

Todos necesitamos que alguien nos escuche. Aunque suene obvio, es así, pero no siempre tenemos un recurso para hacerlo. Si no descargas tus pensamientos o dedicas un tiempo para ti, la carga se puede hacer muy pesada. Uno de los motivos por los que deberías visitar psicologos Malaga antes de que llegue el caso.

Saber que hay un momento en el que puedes dedicarte solo a expresarte te puede ser de mucha más ayuda de lo que imaginas en un principio.

Que te escuche sin juzgarte

Los convencionalismos sociales nos llevan a menudo a retraernos de expresar un pensamiento. De ahí que hoy sea tan fácil encontrar casos de depresión, estrés y bloqueos mentales, pero también de agresividad y rabia contenida.

El psicólogo no va a juzgar lo que dices, sino que se siente contigo y te escucha. Su objetivo no es saber si tu forma de pensar es adecuada o si tienes que cambiar algo que no quieras. Los psicólogos Fuengirola tratan de llegar más allá de las palabras, observando los gestos y las emociones que muestras. Sobre todo buscan evaluar el porqué te puedes sentir de cierta manera, y en la medida de lo posible ayudarte a mejorar cuando sientes algún tipo de malestar.

Afrontar las cosas que te asustan

¿Cuántas veces has preferido no pensar en algo solo por el miedo que te causa? Incluso puede que lo hayas negado, como si así pudieras borrarlo de un plumazo. El resultado nunca es positivo, sino que al final va a más.

La terapia psicológica te ayudará a tomar conciencia de qué cosas te bloquean, en especial las que más miedo te dan. Aprenderás a hablar de ellas y encontrar el mejor modo de afrontarlas para solucionar lo que puedas o aceptar aquello que escapa de tu control. Pero sobre todo los psicologos Marbella te darán el apoyo que necesitas para avanzar paso a paso y lograr una recuperación. Eres tú quien finalmente decide el camino a seguir, pero el primer paso es reconocer dónde está y qué obstáculos hay que superar para ir hacia delante.

¿No puedes desplazarte? No importa

Cuando hablamos de ir a la consulta de un psicólogo no quiere decir que haya que salir de casa y acudir físicamente a esta. Hay otros modos de recibir ayuda sin que el profesional esté personalmente delante de ti. Una de ellas es hacer una sesión telefónica, que puede ayudar mucho en cualquier momento y lugar.

Gracias a Internet también podemos recurrir a los servicios de un psicologo online, que es lo más parecido a una visita en persona sin moverse de casa que existe. Los resultados son los mismos y también es un buen recurso en caso de que nos haga falta y por algún motivo no podamos desplazarnos.

Si sientes alguna carga, no esperes a que sea muy grande

Si por algún motivo notas que algo en tu salud emocional no va bien, puede que te haga falta consultar con un especialista. No se trata de un problema mental ni nada por el estilo, sino que encontrar una vía de escape antes de que algún bloqueo se convierta en un trastorno. Si lo haces así, podrás solucionarlo mucho antes y en menos sesiones de las que necesitarás cuando es más que evidente que tienes un problema importante que requiere tratamiento más profundo.