Cómo vivir mejor

Vivimos en una época en la que existe una fiebre por la vida sana. Una fiebre que no es nueva y que hace que mucha gente se plantee un cambio de hábitos. El problema de esto es que se trata de modas pasajeras, que arrancan con muchas ganas pero al final se terminan abandonando. Como resultado de ello, así como de un ritmo de vida vertiginoso como el que llevamos la mayoría, nuestro organismo se resiente. Para evitarlo, lo primero que hay que hacer es plantearse en serio estos cambios y convertirlos en una rutina. Mira estos consejos:

Compra de forma saludable

Puede parecer un tópico, pero muchas veces salimos a hacer la compra y no llevamos una lista o alguna idea de lo que vamos a comer en los próximos días. Esto se acaba traduciendo en compras impulsivas, normalmente de productos envasados, alimentos procesados o comida que es de todo menos adecuada para nosotros.

En lugar de eso, haz una lista de platos y elabora a partir de ahí otra con comida sana. Asegúrate de que no falta nada y limita lo que metes en el carro a esa lista. Verás que además de comer mejor, ahorras tiempo y hasta dinero cada vez que vas a comprar.

Reduce la ansiedad y el estrés

También es algo que parece más fácil de decir que de hacer. Pero no es nada bueno para nuestro cuerpo el estar sometido a un nivel de estrés tan extremo como el que tenemos muchas veces. Tómate las cosas con algo más de calma, sobre todo el el trabajo que es donde los niveles de ansiedad se disparan.

Si sientes a menudo que pierdes el control y no consigues mejorar, puedes buscar ayuda profesional. La consulta Nuestro Psicólogo en Madrid está especializada en este tipo de problemas. Y no pienses que para ir a un especialista debes tener un problema grave, porque es mucho mejor prevenirlos antes de que se presenten.

Descansa, no te limites a dormir

Dormir y descansar no es lo mismo. ¿Cuántas veces te has levantado de la cama después de una noche entera con la sensación de estar peor que al acostarte? Para mejorar la capacidad de descanso, necesitas tener un horario fijo y regular, que no tiene por qué ser el mismo que el de los demás. También tienes que dormir al menos 7 horas en un buen colchón. Deja a un lado la televisión, el móvil o las pantallas electrónicas, porque lo único que hacen es evitar que el cerebro desconecte y descanses bien.

Revisa tu estado de salud

Esas pequeñas molestias que achacas a “la edad” pueden ser una señal de que tu cuerpo funciona de un modo inadecuado. Así que no lo dejes pasar y hazte una revisión. Incluso si no sientes nada, es importante hacerse revisiones periódicas. Por ejemplo, que miren el estado de nuestros dientes una vez al año.

Pasar por la consulta de un dentista en Sevilla no es caro. Es más, hacerlo puede ayudarte a ahorrar mucho dinero, porque una limpieza regular es mucho más económica que un tratamiento por sufrir infección en los dientes.

Ten una vida activa

El sedentarismo es uno de los grandes males del siglo XXI. Y no es excusa decir que estamos todo el día de un lado para otro, ya que la rutina diaria nos lleva a dejar de lado el hacer deporte.

Necesitamos ejercicio, incluso si somos mujeres y pasamos por un embarazo. No es necesario machacarse en un gimnasio, pero caminar 20 minutos o subir las escaleras en lugar de coger el ascensor hará mucho bien en nuestro organismo. Más que si llegamos a casa y nos tiramos en el sofá a ver la tele.

Si conviertes estos consejos en tu rutina, tendrás una vida mejor, más sana y feliz. Y no te costará tanto conseguirlo.