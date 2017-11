Clases particulares a domicilio

También es un ingreso extra para muchos jóvenes que en sus años universitarios ven cómo entran en el mundo laboral. Gracias a la flexibilidad de horarios pueden compaginar estudios y trabajo.

Hemos hablado con Miguel, estudiante de ingeniería industrial, y nos comenta que “por las mañanas asisto a clase y por las tardes me organizo para dar clases y sacar un dinero. Si en un momento dado necesitamos cambiar la clase por mi parte o la de mis alumnos, no hay problema, buscamos otro hueco. Y, sin embargo, si necesita más clases porque tiene examen, también nos ponemos de acuerdo para que a ambas partes nos venga bien en qué momento dar alguna hora más”.

Este servicio está enfocado en la realización de clases a medida, por y para el alumno, eligiendo dentro de una serie de portales como Infoclases qué profesor cumple con las expectativas de padres e hijos, donde podremos filtrar por código postal o directamente buscar profesor particular de matemáticas en Madrid por ejemplo.

Otra ventaja es la organización de las horas, pudiendo dar más o menos según demanda, ya que el calendario escolar tiene épocas más relajadas o más intensas, como es la temporada de exámenes y, por otro lado, cabe la posibilidad de dar clase mediante métodos online como es Skype, más habitual para clases particulares de inglés pero que se puede usar en periodo vacacional.

Miguel nos añade que “estar dado de alta en los portales me facilita tener visibilidad de qué ofrezco y así que me contacten personas que puedan estar interesadas. En mi perfil aparecen las materias que imparto, el precio, la zona...de manera que cuando me llaman, una parte importante de la información que necesitan ya la tienen y es más rápido ponerse de acuerdo. Además, el hecho de que sean clases personales hace que sea más sencillo ver las necesidades del alumno y se cree una relación de confianza entre ambos”.

Gracias a los portales anteriormente mencionados se tiene la posibilidad de comparar precios y elegir la opción que mejor se adapte a nuestra economía. Son la evolución de las clases particulares para poder unir a profesores y alumnos.