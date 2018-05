Hoteles con los que olvidarte del mundo este verano

Largos baños, paseos infinitos por la arena, entregarse a la gastronomía y conocer algunas costumbres de otras civilizaciones son algunos de los planes a los que se recurren durante las vacaciones. Y es que las opciones son todas las que queramos proponernos.

Una de ellas es la de estar en contacto con la naturaleza. Puede que un plan perfecto para tus vacaciones sea escaparte a mitad de un bosque y disfrutar de la paz y de la tranquilidad. No obstante, no hay por qué perder la comodidad ni tampoco el romanticismo si se prefiere este tipo de plan.

Y es que, uno de los hoteles que más están triunfando en los últimos años son las casas en los árboles que nos hacen sentir como si formásemos parte de una película estadounidense.

Podremos encontrar algunas en Euskadi o Gerona, siendo su precio medio 150 euros para dos personas. Eso sí, disponen de una oferta para sorprender a tu pareja ofreciendo todas las comodidades y también la posibilidad de adquirir una botella de cava, flores, bombones o incluso un cofre de masaje para utilizar en la cabaña.

Agroturismo alejado de la masificación

Otra de las opciones con la que disfrutar del verano puede ser escaparse a un hotel pequeño en una isla del Mar Mediterráneo. Multitud de personas, el primer pensamiento que pueden tener sobre algunas de las Baleares es masificación. Sin embargo, algunos hoteles llevan a cabo la idea contraria pudiendo de disfrutar del ya tan famoso ‘agroturismo’ y que cada vez está ganando más adeptos entre los enamorados del archipiélago.

Por supuesto, en cabeza se coloca Formentera y Menorca donde poder vivir buena parte de la esencia del campo de la isla. Además, podrán disfrutar de un oasis de tranquilidad para relajarse en estos días del año.

Sin embargo, si te gustan los animales y lo que buscas es ‘sacar tu lado más salvaje’, puedes dejarte sorprender por otra cultura y sobre todo por otro paisaje. Y es que, a pesar de que la idea de desayunar con jirafas a tu alrededor puede asustar en un primer momento, para muchos se ha convertido en una de las experiencias de su vida en un hotel de ensueño en países como por ejemplo Sudáfrica.

Además, siempre se puede concluir este viaje con unos días disfrutando de las playas turquesas y de los maravillosos complejos que ofrecen estos países.

Pero si todo lo anterior no te convence, otra de las opciones es dejarte seducir por una localidad colorida junto a un acantilado en la costa Amalfitana, un lugar llamado Positano.

Se trata de un destino caracterizado por sus calles estrechas y empinadas que hacen de esta localidad una de las más románticas del sur de Italia. Además, si lo deseas podrás hacer un ‘road trip’ en coche para conocer esa zona de la bota o si lo prefieres adentrarte en la Toscana y disfrutar de sus viñedos, hoteles con encanto y sus infinitas puestas de sol.

Disfruta de lo más cosmopolita

No obstante hay personas que no son muy ‘fans’ de la playa. Por ello, otra de las ofertas para las vacaciones es visitar las grandes ciudades. Algunos optan por circuitos europeos mientras que otros prefieren disfrutar de las azoteas de urbes como Nueva York o Tokio. Sin duda todo un acierto teniendo no sólo en cuenta la oferta gastronómica sino también la cultural que las rodea 24 horas al día.

Por lo tanto, después de todas estas opciones para poder desconectar en las vacaciones hay una cosa clara, y es que las posibilidades para disfrutar de unos días con amigos, con una pareja o solo son infinitas, únicamente hay que encontrar el alojamiento y el destino perfecto. Y es que, durante esos días libres, lo único en lo que hay que preocuparse es en aprovechar el momento y encontrar el hotel perfecto.