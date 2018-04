Tips para decorar interiores modernos

Cada uno de nosotros tiene muy claro cuál es el espacio en el que le gusta vivir. Y en cierto sentido, lo adaptamos a nuestros gustos con el fin de crear un lugar donde sentirnos a gusto. Uno que además define nuestro estilo en cierta medida. A veces nos dejamos llevar por las tendencias y otras somos fieles a un modo de decorar. Pero siempre pretendemos que nos guste y guste a nuestras visitas en la medida de lo posible. Si tienes ganas de renovar un poco tu decoración, estos consejos te ayudarán a hacerlo sin gastar demasiado.

Aprovecha la luz al máximo

Uno de los trucos más sencillos para darle un aire moderno a tu decoración es el uso de la luz natural. Si tienes la fortuna de contar con un ventanal de gran tamaño, mucho mejor. Si no, tratar de hacer que entre toda la luz posible, por ejemplo eliminando las cortinas o poniendo unas que no sean muy gruesas ni tengan un color demasiado oscuro. Además de darle alegría a la casa, ahorrarás en la factura de la luz porque no tendrás que encender la lámpara demasiado pronto.

Juega con diferentes estilos

Uno de los principales puntos a favor de la decoración moderna es que no se deja llevar por unas normas muy estrictas. Se pueden integrar prácticamente todos los estilos, así que siempre habrá algo que le pueda gustar a alguien en todo momento. Como muestra puedes echar un vistazo a estas sillas baratas y en lugar de equipar el comedor con un juego de sillas iguales, combinar varias de ellas para crear un lugar diferente. Ni te imaginas lo genial que queda una mesa alrededor de la cual se colocan sillas de colores, formas y diseños completamente distintos.

El minimalismo es lo que se lleva

Otro de los aspectos que definen el estilo moderno en la decoración de interiores es la sencillez. No coloques demasiados adornos en todos los sitios, como era habitual antes. Hoy se busca eliminar todo aquello que no tiene más sentido que adornar, porque además hay que dedicar mucho tiempo a limpiar, tiempo que no tenemos la mayoría de nosotros.

Un jarrón de gran tamaño es suficiente para decorar un comedor. También puedes colocar una planta y darle un toque de vida a la estancia. Combinado con el uso de la luz natural, un espacio limpio y sin cosas que lo recarguen resulta ideal.

Lo funcional es lo que marca tendencia

No solo en los adornos se busca que la decoración sea funcional. También el mobiliario, y por eso se imponen las líneas sencillas y los colores claros, rotos alguna vez con detalles en color vivo, pero no demasiados. Esos antiguos dormitorios con cabeceros de forja y armarios de formas barrocas pueden ser muy decorativos, pero no tienen cabida en el concepto de decoración moderna, salvo contadas excepciones.

Puedes ver varios ejemplos con estos preciosos dormitorios juveniles. Son alegres y divertidos, pero a la vez muy funcionales. Se aprovecha al máximo el espacio disponible en la habitación, destinando a zona de mueble lo imprescindible y permitiendo tenerlo todo recogido sin esfuerzo.

Decorar sin gastar mucho dinero

Este es otro de los conceptos que se persiguen hoy en al decoración de interiores. Al usar equipamiento básico podemos encontrar todo lo que nos hace falta para tener un espacio bien decorado sin sacrificar nuestra economía. Y lo mejor de todo es que no significa que haya que renunciar a una decoración espectacular, porque le decoración moderna es de todo menos aburrida.