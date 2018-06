Un secuestro de Zapatillas, un asalto a la Capital y ¿una televisiva aparición?

No, no es un título sin sentido. Detrás de todo esto está la startup ilicitana Eme brand, que está haciendo mucho ruido en el sector de la moda joven gracias a sus atrevidas campañas. Esta startup ha sido fundada por un grupo de jóvenes que sin duda están demostrando que con ganas e ilusión todo se puede conseguir y que no hay techos que impidan crecer hasta el infinito