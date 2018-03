Tu hogar a punto para disfrutar más de él

La máxima limpieza es posible con agua a presión

Algo fundamental para poder estar a gusto en casa es que esté limpia. Parece algo lógico y básico, pero a veces no nos damos cuenta de lo necesario que es y de cuánto afecta la limpieza a cómo nos sentimos en nuestro hogar. La parte mala es que necesita dedicarle tiempo.

En algunas zonas de la vivienda esa limpieza puede resultar especialmente difícil. Esto es lo que ocurre en las zonas exteriores, jardines, patios, etc. Se trata de espacios muy diferentes de los interiores, en las que la limpieza requiere de aparatos que te ayuden.

Esto es lo que se pretende con las limpiadoras a presión. Las hidrolimpiadoras de Entujardin.com, de marcas de referencia como Karcher, son las que mejores prestaciones ofrecen en la limpieza de los espacios exteriores, consiguiendo resultados formidables para conservar bien esas zonas.

El agua a presión facilita mucho que puedas evitar sin gran esfuerzo acumulaciones de elementos que dañan a la vivienda, tales como musgo, humedades, suciedad incrustada, etc. Es muy fácil de usar, puesto que solo hay que encenderla y apuntar el chorro hacia la zona que se desea limpiar.

Vienen muy bien también para tener la piscina en buen estado. Este es un elemento que hay que cuidar mucho, ya que no hacerlo implica un deterioro que puede acabar por destrozar algo tan caro como es una piscina de obra. Por eso, merece la pena usar un aparto así para evitarlo.

Comer jamón al aire libre, un placer en tu casa

Una vez que ese espacio exterior esté limpio, ya lo tendrás listo para aprovechar el buen tiempo que está por llegar. Comer en el exterior es uno de los mayores placeres para mucha gente. Es algo que pone de buen humor y que invita a quedar con amigos y familiares para disfrutar juntos.

En días así no puede faltar la estrella de cualquier mesa: el jamón. Para comer un buen jamón son necesarias dos cosas: que el jamón sea de calidad y que esté bien cortado. Para ellos no hay más que usar cuchillos jamoneros afilados que te permitan cortar como un profesional en tu propia casa.

Cortar jamón es todo un arte en el que la experiencia hace mucho. Sin embargo, este aspecto no es lo más importante, ya que lo que realmente marca la diferencia es que el cuchillo que se use sea de calidad y te permita hacer un corte fino que le saque al jamón todo su sabor y no lo estropee.

De hecho, cortarlo mal puede cargarse un buen jamón, además de aprovecharlo mucho menos. Con un buen cuchillo y la técnica adecuada se puede ir cortando jamón regularmente, consiguiendo que toda la familia disfrute de uno de los productos más valorados en la gastronomía mundial.

La ducha, el rincón preferido de muchos

Aunque en la mesa se disfruta mucho, para muchas personas el mejor rincón de la casa es la ducha. Lo cierto es que llegar a casa después de todo el día trabajando y poder darte una ducha caliente es un placer que no todo el mundo sabe valorar bien, pero que algunos disfrutan mucho.

La tendencia en decoración es la de eliminar las bañeras y sustituirlas por duchas. Esto consigue aprovechar más el espacio y adaptarse al hecho de que cada vez es más complicado comprar viviendas espaciosas en las que no haya que aprovechar hasta el último metro cuadrado.

Para la renovación de la ducha hay que acudir a tiendas especializadas como Tratobarato, donde podrás encontrar todo lo que necesitas para sustituir tu ducha o para hacer la transición de ducha a bañera de una manera sencilla y usando los mejores productos del mercado.

La moda en la decoración actual es la de usar mamparas amplias en la ducha, que den impresión de espacio y que puedan conseguir que no te sientas encerrado en ella. Esto va en consonancia con las tendencias en decoración del hogar que buscan lo diáfano y espacioso, con espacios únicos.

La ducha se adapta a eso para conseguir que en tu baño el espacio esté perfectamente aprovechado. Así, al entrar, la impresión es la de hacerlo a un baño más grande y más espacioso de lo que realmente es, con lo cual se consigue un efecto mucho más agradable.

Barbacoa u horno de leña, ¿qué prefieres?

Ya que tienes tu jardín bien limpio, además de disfrutarlo comiendo jamón, puedes aprovechar para cocinar allí mismo. Esto es lo que se consigue con una barbacoa o con un horno de leña. Eso sí, se trata de dos elementos muy diferentes, con lo que si tienes que elegir conviene que sepas los pros y los contras.

La barbacoa tiene como gran ventaja que ocupa muy poco espacio. Es perfecto para quienes no tienen un gran espacio exterior pero no quieren renunciar a poder disfrutar de él cocinando y comiendo allí mismo. El problema es que no hay mucha variedad en lo que se puede hacer.

En la barbacoa todo se hace igual, y la mayoría de lo que se cocina es carne. Esto hace que para quienes no comen carne o quieren otro tipo de recetas la barbacoa a veces no sea suficiente. Esto se puede compensar con un buen horno de leña en el que cocinar todo lo que se te ocurra.

En un horno de leña puedes cocinar cualquier tipo de receta. Carnes, pescados, potajes, incluso freír unas patatas si te apetece. Todo se cocina lentamente, lo cual unido al especial toque de la leña hace que estemos hablando de platos deliciosos que te harán triunfar como anfitrión.

Con todas estas ideas puedes sacar más provecho a tu hogar, especialmente a sus espacios exteriores. Seguro que con todo ello puedes disfrutar más de tu vivienda para conseguir que el tiempo que pasas en ella sea muy provechoso.