Ideas para que los niños disfruten en casa de sus vacaciones de verano

Si ya es difícil compatibilizar el trabajo y el cuidado de los niños durante el año, con la llegada del verano y las vacaciones la tarea se multiplica. Algunas personas suelen pedir ayuda a los abuelos o se ven en la necesidad de contratar a una niñera, ya que los niños requieren en vacaciones de un nivel de actividad muy grande.

Por esta razón, es necesario hacerse con una buena lista de ideas a la hora de pensar actividades para que los niños puedan divertirse en casa. Hay clásicos infalibles como las manualidades, los juegos de mesa y las películas infantiles. Ya fuera de casa, podemos plantearnos dar un buen paseo o hacer una pequeña excursión. Las ideas pueden ser infinitas, aunque a veces cueste tenerlas. Si quieres ayuda en esta tarea puedes encontrarla en diferentes blogs y sitios web, donde descargar ebooks con los mejores consejos.

Actividades de verano para que los niños disfruten en casa

El verano es un buen momento para que los niños ejerciten su creatividad. Para ello, nada mejor que redactar su propio diario con textos y fotos que ellos mismos hagan sobre lo que viven cada día. De esta manera, además, se sentirán protagonistas y se lo podrán enseñar a sus padres cuando estos lleguen a casa.

Poco a poco también pueden sentirse especiales dentro de casa llevando a cabo algunas tareas. En este sentido, pueden ayudar a hacer la compra escogiendo los productos en el supermercado, pero también idear recetas refrescantes para el verano y ponerse manos a la obra en la cocina.

Es importante hacerles ver a los más pequeños que si están de vacaciones y sus padres trabajando, deben ayudar en casa con las tareas del hogar. En este sentido, se puede planificar el trabajo de la semana para que ellos se sientan partícipes en todo momento del bienestar de la familia.

Las manualidades son, sin duda, una de las actividades estrella para disfrutar del verano en casa. Los niños pueden pasar horas y horas de diversión moldeando sus propias creaciones. Lo importante no es solo tenerlos entretenidos, sino también el tiempo que pasan creando y aprendiendo.

Otra actividad relajada puede ser organizar una tarde o una noche de juegos y/o películas. Algo que resulta ideal no solo para divertir a los niños, sino también para pasar un agradable rato en familia. Podemos escoger algunos de los juegos tradicionales de toda la vida para jugar con los niños o ver las películas que a ellos más les gusten.

Pero si lo que necesitan es un poco de movimiento, las posibilidades son múltiples. El verano es el mejor momento para que los niños comiencen a practicar algún deporte. Natación, ciclismo, patinaje… Hay que aprovechar el buen tiempo para que se acerquen a otras disciplinas deportivas menos habituales. El verano es, sin duda, la mejor época del año para que los niños aprendan a nadar en la playa o la piscina, vayan en bicicleta por los carriles bici, etc.

Practicar deporte en familia es un hábito magnífico que hace que los momentos compartidos sean más divertidos y saludables. Además, la actividad física es fundamental para el desarrollo físico y emocional de los más pequeños. El deporte contribuye a desarrollar las habilidades motrices en los niños.

En casa se pueden hacer, precisamente, muchas actividades de movimiento. Crear una coreografía para bailar, jugar a una guerra de agua en el patio de casa, invitar a los amigos a una pequeña fiesta temática, hacer una gymkana de verano, etc. Todo dependerá de la superficie con la que se cuente.

Mientras que los padres no tengan vacaciones para ir de viaje, el tiempo libre se puede aprovechar para dar pequeños paseos o excursiones. No es necesario hacer grandes escapadas, ya que los niños pueden disfrutar por igual de un día en la piscina, la playa, el parque con los amigos, centros de ocio, etc.

Esta última actividad es perfecta para los fines de semana. Se puede programar una salida al campo, un paseo en bicicleta, un día en la playa o en la piscina, una excursión con amigos, etc. Después de estar toda la semana en casa siempre viene bien salir un poco y estar con otras personas.

Lo ideal sería, en definitiva, hacer una agenda para las vacaciones. Los padres pueden así controlar un poco las actividades de sus hijos mientras están trabajando. Días para ir a la piscina, para ir al cine, pintar, hacer manualidades, salir de paseo o de excursión, etc. Sin olvidarnos, por supuesto, de dedicarle un tiempo a repasar un poco los deberes escolares.

Unas vacaciones de verano en casa deben ser vistas de forma positiva. Para los padres puede suponer el doble de trabajo, pero también es divertido poder disfrutar con ellos y así conocerlos y convivir un poco más.