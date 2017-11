Syltek y Playtomic innovan en el mundo de los clubs deportivos gracias a su software de gestión

¿Qué ventajas ofrece este tipo de software?

La principal función de esta herramienta es facilitar y simplificar las muchas tareas de gestión que conlleva administrar un club deportivo, sobre todo aquellos de gran envergadura.

Mediante dicha gestión, podrás reducir la carga administrativa del centro, lo que supondrá un ahorro de tiempo bastante notable, el cual podrás emplear en otras tareas más esenciales e igualmente necesarias relacionadas con el desarrollo de tu club deportivo, haciéndolo crecer de manera más eficiente.

A través de la automatización de ciertas tareas, así como la clasificación de los servicios, el ordenamiento de las ofertas activas disponibles, etc. Podrás optimizar al máximo tus recursos, destacando de entre toda la información aquella que quieras enfatizar de cara al cliente.

Y es que no solamente verás grandes avances y beneficios en términos de gestión administrativa con la gestión de este software deportivo: sino también en la economía de tu negocio.

Aumenta la rentabilidad de tu club deportivo con Syltek:gestión deportiva

La fidelización de clientes es una de las tareas pendientes en gran cantidad de clubes deportivos, y una de sus principales vías de remuneración económica. Por lo que trabajar en este ámbito ha sido desde un principio una de las prioridades del equipo encargado de desarrollar el software de gestión deportiva mediante la implementación de la tecnología del mismo, y los beneficios que puede aportar un software de este tipo a un sector que, hasta ahora, se había resistido y mucho a su modernización.

Ahora, está comprobado que una nueva forma de hacer las cosas es posible siempre y cuando se esté abierto a la implementación de estos avances tecnológicos.

Con la implementación de Syltek:gestión deportiva podrás mejorar este factor concreto gracias a que se potencia la monetización del centro en todos los aspectos, creando una experiencia deportiva mucho más completa que se basa en maximizar la ocupación del centro en las horas menos activas del mismo, así como también en horas valle. Todo ello mediante la promoción de eventos y actividades internas, tales como torneos, campeonatos o la reserva de pista anticipada vía online gracias a Playtomic, una herramienta de la que hablaremos a posteriori.

Empresas de gran relevancia en el sector deportivo como la Asociación Española de Campos de Golf (AECG) ya trabajan con este software, y han visto sus ventas potenciadas y su lista de clientes habituales ampliada en casi un 33%.

Además, el software incluye la posibilidad de que tu club aparezca en la plataforma de Playtomic, sobre la cual profundizaremos a continuación y es básicamente la cara visible de más de 600 clubes que permiten reservar sus pistas a través de la red.

Estamos hablando de clubes tanto a nivel nacional como internacionales que han confiado en este nuevo método de trabajo que no solamente facilita las tareas relacionadas con la administración del club, sino que también ayuda a su monetización, potenciando la actividad dentro del centro y haciendo las condiciones disponibles dentro del mismo mucho más atractivas.

Reservar pista desde casa con Playtomic en cualquier club deportivo

Como ya hemos venido anunciando a lo largo de este artículo, una de las funciones más atractivas en este sentido es la posibilidad de gestionar tus reservas desde casa, saber los horarios para cada actividad deportiva, cuáles están disponibles y cuales ya han sido reservadas, etc. Y esta posibilidad la ofrece la herramienta de Playtomic, que está estrechamente relacionada con el software de gestión deportiva anteriormente descrito.

Playtomic es el portal online desde donde podrás acceder a todos y cada uno de los clubes que se han decidido a implementar esta nueva tecnología en su proceso de gestión habitual. Especialmente aquellos cercanos a tu ubicación, pudiendo establecer parámetros de búsqueda en este sentido para acceder así al club deportivo más cerca de tu lugar habitual de residencia, así como otros filtros relacionados con el tipo de pista, o la duración de la actividad en cuestión. Esto posibilita que rastrees la ciudad a través de los distintos centros deportivos disponibles y encuentres siempre un hueco a la hora de reservar tu pista de tenis o padel. Inclusive en las horas valle. Esto es de agradecer, sobre todo en la capital, donde estos dos deportes son los más solicitados por parte de los clientes, siendo bastante difícil reservar pista pádel Madrid, reservar pista tenis Madrid debido a la poca disponibilidad de horarios habitualmente.

Ambas herramientas se conectan y complementan a la perfección, por tanto, para ofrecer a las distintas empresas y clubes deportivos asociados una mayor exposición al público interesado en este tipo de actividades, fidelizando a los clientes ya existentes y potenciando el interés por parte de otros jugadores.

Pago rápido y seguro a la hora de hacer la reserva

Además, la propia herramienta gestiona todo el proceso de pago necesario a la hora de realizar una reserva en un centro concreto, estableciendo los parámetros de seguridad pertinentes para la privacidad de los datos de cada cliente tanto a nivel personal como aquella información relacionada con el pago, siendo así un método 100% seguro y fiable mediante el cual poder reservar pista de tenis y otras tantas actividades deportivas más.

El proceso de reserva no implicará ningún tipo de coste adicional. No importa si se trata de alquilar pista de tenis, alquilar pista de padel, etc. Manteniendo los precios de socio habituales tal y como si realizaras la operación directamente desde el propio centro, manteniendo en todo momento tus tarifas habituales de cliente, con los descuentos específicos que éstas incluyen de forma regular, etc.