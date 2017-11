5 cosas que deberías saber si juegas a La Primitiva

En España, por ejemplo, existe una gran cultura de los juegos de azar. La Lotería, la Primitiva, el Euromillón son algunos de los juegos a los que cada semana multitud de personas deciden apostar y probar suerte.

Pero sí. Todo el mundo en el momento en el que adquiere ese boleto piensa “¿y si me tocase?”. Esa ilusión que provoca que las personas comiencen a pensar en qué gastarían ese dinero. Un coche, un crucero, una reforma…

Pero antes de que si quiera te plantees ganar el premio, es conveniente saber cinco cosas sobre La Primitiva.

Desde el año 2013, en España, se introdujo una ley en la que se establecía que todos los premios superiores a 2.500 euros estaban sujetos a una tasa gubernamental del 20%, tal y como explica la página web de La Primitiva. No obstante, es importante que se conozcan las leyes de este tipo de juegos en el país en el que se vaya a comprar un boleto.

Para reclamar el premio es necesario portar el resguardo del boleto. En ese caso, el procedimiento será acudir a cualquier administración oficial para llevar a cabo el cobro -en el caso de ser un cobro de premio menor- o a una entidad en el caso de ser mayor.

Este tipo de juegos son de azar, por lo que está la posibilidad de que no toque ese boleto o que sí. En concreto el porcentaje de que toque el premio, incluyendo el reintegro es del 12%.

El 99.9% de las personas que obtienen un premio tardan desde unos minutos hasta unas horas en percatarse de que les ha tocado La Primitiva. No obstante, existen personas que miran si han obtenido este premio con bastante retraso. Esto último no será un impedimento para cobrar el premio, siempre y cuando, el periodo no exceda de tres meses.

A día de hoy, al estar inmersos en la ‘nueva era’, los boletos pueden comprarse de forma online. A través de diferentes páginas web se puede elegir qué modalidad se desea, seleccionar los números y proceder al pago. Además, para que sea todo transparente y seguro, un servicio de mensajería en España comprará el boleto en persona y por supuesto, ponerlo a buen recaudo.