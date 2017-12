Cómo funcionan los pronósticos de fútbol hechos por las casas de apuestas

Las cuotas que las casas de apuestas online establecen para cada una de las apuestas que ofrecen a sus usuarios consisten básicamente en el beneficio que se recibe por cada euro que se apueste. Pongamos un ejemplo sencillo para aquellos de nosotros que todavía nos suene un poco a chino esto de apostar por internet. Digamos que apostamos 1 euro a que el Real Madrid gana un partido determinado y la cuota que nos da la casa de apuestas (y que aparece en la web junto a dicha apuesta en cuestión) es de 1,5. Si la apuesta resulta ganadora, el apostante se lleva un euro (la cantidad apostada) multiplicada por 1,5 (la cuota), es decir, 1,50 euros, además de recibir de vuelta el euro que ha apostado.

Las apuestas online, incluso desde el móvil, cada vez más populares en España

Parece fácil, ¿verdad? Sobre todo, porque en España usamos las llamadas cuotas decimales en lugar de las cuotas fraccionarias habitualmente usadas, entre otros países, en Gran Bretaña. Y es precisamente Gran Bretaña el país que podemos considerar como cuna de las apuestas deportivas, al menos tal y como las conocemos hoy en día.

Los británicos tienen una larga tradición en apuestas sobre carreras de caballos en particular, tradición que se remonta al siglo XIX. Con el paso del tiempo y la irrupción de Internet y las nuevas tecnologías, las apuestas hicieron la transición hacia el universo online naturaleza y acabaron extendiéndose por todo el continente europeo hasta convertirse en otra opción más dentro de nuestra oferta de ocio.

España, un país donde el deporte en general y el fútbol en particular son casi religión para muchos, no ha sido una excepción. Los españoles han acogido con auténtica pasión el mundo de las apuestas en internet, hasta tal punto que nuestro país se sitúa en el pelotón de cabeza en Europa en cantidades apostadas. Y no solo en deportes, sino que podemos apostar en eventos como el ganador de un reality show en televisión o qué partido político obtendrá más votos en unas elecciones.

Las autoridades españolas aprobaron en el año 2012 la nueva Ley de Ordenación del Juego y ello no ha hecho sino contribuir al actual boom de las apuestas y del juego online en general en nuestro país, poniendo orden y concierto en un negocio que hasta ese momento se movía en un terreno falto de la claridad suficiente y de la necesaria protección de los derechos del consumidor.

Baste señalar que, según datos oficiales del gobierno, solo en el tercer trimestre de este año 2017 los españoles hemos realizado apuestas en las distintas páginas web con la debida licencia para operar en nuestro país por un importe total de 1.321 millones de euros. Todo un negocio multimillonario que, además, registra un ritmo de crecimiento considerable y donde los diferentes operadores que ofrecen sus servicios en nuestro país invierten cantidades importantes en publicidad para captar clientes en un cada vez más competitivo y maduro mercado.

En qué se basan los pronósticos y las cuotas de las apuestas

Como negocio, las casas de apuestas en internet deben tener en consideración un número de factores a la hora de ofrecer una determinada cuota por una apuesta en un evento. Y si hubiera que destacar a uno solo de estos factores, hablaríamos de la más pura y estricta probabilidad matemática. El cálculo de probabilidades estadísticas juega un papel crucial para que los profesionales que trabajan en las casas de apuestas decidan ofrecer a sus clientes una cuota o cotización determinada.

No hace falta ser ningún experto en fútbol o en apuestas para entender que no es lo mismo un partido en el que, por ejemplo, el Barça juegue con o sin Messi en el equipo, o que no es igual un partido en el que el Real Madrid juegue contra el Fuenlabrada en la Copa del Rey que cuando juegue contra el Bayern de Munich en la Champions League.

Hablamos de elementos tales como la diferencia de nivel o categoría entre dos equipos, la trayectoria reciente de un equipo en sus últimos partidos, el momento actual de forma de determinados jugadores, la estadística previa en enfrentamientos entre los dos conjuntos, si el entrenador pondrá de inicio a todos los jugadores del equipo considerados teóricamente titulares o si algún jugador de relieve está lesionado para esa cita.

Todos estos datos son tenidos en consideración a la hora de establecer las cuotas finales para el usuario de una web de apuestas. Y para ello las empresas cuentan con profesionales en nómina cuyo perfil no solo responde al de experto en un deporte concreto, sino a menudo también al de alguien con formación académica en el campo de la estadística y el cálculo de probabilidades.

La estadística y el cálculo de probabilidades juegan un papel esencial a la hora de confeccionar los pronósticos de las apuestas

Así, otro componente de importancia a la hora de confeccionar los pronósticos de fútbol es, por supuesto, el posible margen de beneficio que la empresa pueda obtener. Tras haber aplicado los factores anteriormente expuestos a sus cuotas, se deberá además añadir y tener en cuenta siempre un porcentaje de beneficio para la casa.

Las casas de apuestas deciden subir o bajar la cuota de una apuesta también en función de la demanda que los usuarios establezcan. Para entendernos, cuanta más gente apueste sobre un pronóstico concreto, las cuotas serán más bajas. Si son pocos los usuarios que apuestan sobre dicho pronóstico, las cuotas serán más altas por la sencilla razón de que ello implica que ese pronóstico es más difícil que se cumpla.

Las cuotas o pronósticos podrán ir variando en función de todos los factores que hemos explicado, aunque el apostante puede estar tranquilo una vez haya realizado la apuesta ya que esta se mantendrá con la misma cuota que se le ofreció al realizarla en la web. Si hay un apartado donde las cuotas sufren variaciones permanentes, este es el de las conocidas como apuestas en directo.

Tal y como el nombre sugiere, hablamos de las apuestas que podemos realizar online en riguroso directo mientras tiene lugar el partido de fútbol o el evento deportivo de turno. Hacer apuestas directamente desde el móvil o la tablet mientras vemos en directo un partido de fútbol o un partido de tenis se ha convertido en un aliciente que añade un elemento extra de emoción al hecho de seguir en directo un acontecimiento deportivo por televisión. Tanto es así que las apuestas en directo representan alrededor del 70% del total de las apuestas online en España.

Para los no iniciados en las apuestas, cuando un amigo, familiar o compañero de trabajo nos diga que ayer ganó 45 euros con una cuota de 2,7 apostando a la victoria del Atlético, deberemos recordar lo expuesto en este artículo a la hora de dilucidar la cantidad que haya apostado y la correspondiente ganancia. Pero también será interesante recordar cuáles son las razones que hacen que una casa de apuestas en internet ofrezca unos determinados pronósticos de fútbol a sus usuarios.