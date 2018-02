¿Dónde fallan los hogares inteligentes? Claves para el mantenimiento de una Smarthome

Las 'smarthome' o casas inteligentes

están de moda. Según la consultora Gartner, el 67% de los dispositivos

conectados en 2020 estarán instalados en el ámbito doméstico. Ahorrar

en la factura de la luz, obtener una mayor comodidad y confort,

contribuir con el medioambiente o mejorar la seguridad de las viviendas,

son algunos de los objetivos que busca la incorporación de la

tecnología en el hogar. Compañías como Amazon, Google, Microsoft o

Apple ya están realizando numerosos avances en este mercado emergente.



Según el informe _The Smart Home Survey_, elaborado por la consultora

Context, hasta un 39% de los españoles estarían interesados en vivir

en una casa inteligente en los próximos 5 años. Llegar del trabajo y

encontrar la casa a la temperatura perfecta, controlar la iluminación

de la vivienda desde el teléfono móvil, programar el cierre de las

puertas cuando se activa la alarma antirrobos, son solo algunas de las

posibilidades existentes.



Por todo ello, el gremio tecnológico se une al de fontanería o

carpintería en cuanto a servicios de reparación, mantenimiento e

instalaciones de hogar. ¿Cómo son las entrañas del hogar conectado?

¿En qué consisten las conexiones y qué hacer cuando los dispositivos

fallan? HomeServe, empresa especializada en

soluciones para el mantenimiento y cuidado del hogar, analiza los

posibles fallos en una 'smarthome' y ofrece las claves para evitar que

el hogar inteligente se desconecte.



1. HERRAMIENTAS INTELIGENTES. El mercado cuenta ya con dispositivos

accesibles. Un ejemplo es Tadoº, un termostato inteligente que sirve

para encender, apagar o programar a distancia la climatización de la

vivienda. Es compatible con el 95% de los sistemas de calefacción

existentes y ahorra un 30% en la factura eléctrica. Otro ejemplo es

Leakbot, que se instala en cualquier tubería para anticiparle la

detección de pequeñas fugas de agua o avisar al usuario de las

variaciones de consumo, evitando que se produzcan grandes averías.

Cerraduras inteligentes, enchufes de control remoto, electrodomésticos

programables, todos estos dispositivos mejoran y facilitan la vida en el

hogar, pero su mantenimiento es imprescindible para que la vivienda

funcione correctamente.



2. CONEXIÓN A INTERNET. Lo más importante para mantener la casa

conectada es tener una conexión fiable. A ella se enlazan la mayoría

de los sistemas inteligentes, infrarrojos o bluetooth para comunicarse

entre sí o con el proveedor. Por ello, la clave para que el hogar

inteligente no se desconecte, es vigilar la conexión y distribución de

Internet, considerando incluso la posibilidad de instalar un repetidor

de señal para que la red llegue a todos los rincones de la vivienda.

Asimismo, es importante contar con sistemas seguros. Los expertos

aconsejan apostar por herramientas cloud para que en el caso de que el

sistema informático falle, no se pierdan datos importantes y cambiar

periódicamente la contraseña del aparato para evitar el hackeo del

router.



3. DISPOSITIVOS Y CENTRALIZACIÓN DE SISTEMAS. Uno de los grandes

problemas que vive la 'smarthome' está relacionado con la cantidad de

aparatos de diferentes marcas y proveedores que la conforman. Para que

todo funcione correctamente es recomendable vincular los dispositivos de

forma lógica y centralizada. Para ello, los expertos aconsejan apostar

por un hilo conductor, como puede ser la smart TV, el ordenador, la

tablet, o el móvil, desde donde controlar, manejar y monitorizar todos

los productos. En este sentido, para evitar fallos y sacar el máximo

partido a estos dispositivos, los profesionales recomiendan la

contratación de un servicio de asistencia para solucionar cualquier

incidencia o necesidades de conexión.