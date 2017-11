Los dispositivos de Apple suelen tener una fabricación de primera calidad que asegura que estos tengan un tiempo de vida útil muy largo. Pero en algunas ocasiones se tiene mala suerte u ocurre algún accidente que termina dañando el dispositivo. Es probable que perder el móvil o la portátil de Apple por un problema puede impida que el usuario pueda hacer su trabajo, de forma que se necesita hacer la reparación lo antes posible. Sin embargo, se trata de dispositivos sofisticados que se deben de llevar con expertos calificados que aseguren la reparación del equipo de forma segura. En este sentido, iFixRapid es el mejor servicio técnico que se puede encontrar en España. Algunas personas tienen varios dispositivos en el hogar y es posible usar otro equipo mientras se encuentra un servicio técnico de calidad o se ahorra el dinero necesario para su reparación, pero cuando en el hogar no hay ningún otro dispositivo en el que se pueda trabajar, es necesario hacer la reparación lo más rápido y barato posible, algo que no es fácil de encontrar. Una de las grandes ventajas es que iFixRapid cuenta con 5 Servicios Técnicos en toda España, con tres Servicios Técnicos en el centro de Madrid y otros dos en Palma de Mallorca, en donde ofrecen el mejor servicio de reparación de cualquier dispositivo de la marca Apple sin la necesidad de contar con cita previa. ¿Por qué iFixRapid es la mejor opción para reparar un equipo Apple dañado? La primera razón por la que iFixRapid es la mejor opción disponible es que nadie hace las reparaciones para productos Apple ofreciendo la misma seguridad y calidad que ellos. Este servicio técnico ofrece una gran cantidad de opciones bastantes interesantes, como el hecho de ofrecer un presupuesto personalizado sin ningún compromiso y la reparación de modelos de Apple que han sido descontinuados o que se consideran vintage, siendo la mejor opción para reparar cualquier dispositivo del fabricante. Otra ventaja que los clientes podrán disfrutar con este servicio técnico es que, a diferencia de otros negocios, ofrecen horarios muy amplios que hacen posible asistir a lo largo del día. De lunes a viernes se puede ir de 10:00 a las 20:00 horas, mientras que sábados su horario es de 10:00 a las 140:00 horas. Esta es una gran ventaja, ya que otras empresas cierran a antes de las 18:00 horas, impidiendo que los dispositivos que se hayan dañado en la tarde puedan comenzar el proceso de reparación ese mismo día. La reparación para Macbook es uno de los servicios más destacables de esta empresa, ya que realizan revisiones exhaustivas en los dispositivos que no encienden, que tienen algún componente dañado o que muestren cualquier tipo de fallo. Incluso, aunque no sea el problema, y de ser posible, mejoran el rendimiento del equipo para que el cliente pueda recibir un equipo reparado que funcione mejor que antes de realizar la reparación. IFixRapid es una empresa que utiliza lo último en tecnología para ofrecer el mejor servicio posible, por lo que ofrecen un sitio web en el que es posible encontrar toda la información necesaria para determinar si es un servicio que se ajusta a las necesidades del cliente. Además, gracias a su sitio web profesional es posible solicitar un presupuesto online para no tener que desplazarse hasta el local para que puedan realizar el presupuesto personalizado Este servicio es bastante intuitivo y se pueden usar imágenes para poder identificar el compuesto que se tiene que arreglar. Cuando se trata de la reparación de un equipo tan costoso y sofisticado como es el caso de una Mac, un iPhone o cualquier dispositivo del fabricante, es recomendable analizar y comparar los distintos servicios disponibles. Después de realizar la comparación se revelará que está es la mejor opción disponible.