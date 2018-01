Cómo saber si una web de juego cumple con todos los requisitos legales en España

Para ello, antes de empezar a jugar es importante que tomemos unos minutos de nuestro tiempo y lo invirtamos en hacer una buena búsqueda de lo que es jugar de forma segura.

Es España para que un casino opere de forma legal debe de estar supeditado a las reglas y exigencias de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Si un casino que opera en España no cuenta con la licencia de esta autoridad española, definitivamente no es una buena elección, ya que estaremos totalmente desamparados a nivel legal, de seguridad, etc.

Te contamos en grandes rasgos la Ley del Juego en España

La Ley de Ordenación del Juego entró en vigor en 2012 y ofrece una regulación común para el juego en el territorio español y establece un marco regulador de esta actividad de juego en sus diferentes modalidades, siempre basándonos en el marco del ámbito estatal con la finalidad de garantizar la protección del orden público, realizar una exhaustiva lucha contra el fraude y otras actividades delictivas y sobre todo proteger y velar por los menores y su papel ante el juego.

Esta Ley somete el ejercicio no ocasional de las actividades de juego incluidas en su ámbito de aplicación, siempre que no se encuentren reservadas a operadores concretos, a la previa obtención de un doble título en forma de licencia general para cada modalidad de juego y licencias singulares para cada tipo de juego.

En el momento en el que se busque obtener la licencia general para la explotación y comercialización de juegos, esta será otorgada por la DGOJ siempre previa convocatoria de un proceso que corresponderá los principios de igualdad, transparencia, objetividad, publicidad, concurrencia, no discriminación, etc., y que se regirá por unas bases propuestas por el organismo.

Dicha licencia será aprobada por el titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública y deberá ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Para ello, los elementos que configuran este proceso estarán recogidos en los siguientes artículos 10.1 de la Ley 13/2011 y 15 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego.

¿Dónde encontrar más información?

En la página web de la Dirección General de Ordenación del Juego encontrarás todo tipo de información interesante con respecto a los juegos, operadores y todo tipo de información que será de gran utilidad, sobre todo si te acabas de iniciar en el sector del juego online, y que te invitamos a leer detenidamente antes de que te sumerjas en el apasionante mundo de las apuestas online.

Tendrás acceso a más detalles específicos sobre todas las leyes y proceso a desarrollar para poder obtener una licencia de juego en España.

Esta página es de uso fundamental para los jugadores que quieran informarse sobre cuáles son los operadores que cuentan con licencia en España. A su vez, la página también resulta de uso obligatorio para los operadores que estén buscando nuevas opciones de mercado en territorio español y desconozcan la legislación. La página ofrece grandes facilidades a sus usuarios y está disponible en diferentes idiomas: español, catalán, euskera, gallego e inglés.

En este portal encontrarás una sección de operadores con licencia, podrás consultarlos con frecuencia, pues está perfectamente actualizada. Si un portal de juego no se encuentra en esa sección, debes saber que hablamos de un operador sin licencia para realizar sus actuaciones en España y por lo tanto no es un portal seguro ya que no se rige por las Leyes de las Autoridades Españolas.

Además, también encontrarás información importante en referencia a la legalidad de los bonos y promociones que ofertan los casinos. Es importante reseñar el hecho de que la legislación permita acceder a un casino online con bono sin depósito.

¿Qué riesgo afrontamos si decidimos jugar en un casino sin licencia para el mercado español y por lo tanto de marcado carácter ilegal?

Datos personales

Al ser un portal sin ningún tipo de garantía estamos facilitando nuestros datos personales a extraños, sin ninguna garantía de que vayan a realizar un uso adecuado de los mismos.

Tu presupuesto

Estas poniendo en manos de un portal sin ningún tipo de legalidad tu inversión realizada en el casino

Fraudes o engaño

Si decides jugar en estos portales puedes ser víctima de engaños, estafas y fraudes por parte de estos operadores no legales.

Organizaciones de dudosa participación

Comprometiéndote a formar parte de este tipo de portales podrás incluso estar apoyando organizaciones criminales que buscan lucrarse con estas prácticas.

¿Como descubrir si el portal de juego online que has elegido es legal o ilegal?

Operador

Conoce el nombre del operador y verifica si este cuenta con el título necesario para operar en España. Podrás comprobar en la lista de la (DGOJ) los diferentes operadores que disponen de licencia en nuestro país.

Dominio

Todos los operadores que realizan sus actividades en España deben disponer del domino “.es”, por lo tanto, esto nos servirá de gran ayuda a la hora de localizarlos.

Logo distintivo

Busca el logo de juego seguro, ofrecido por las autoridades españolas.

Loterías

Si nos referimos a productos exclusivos de lotería, estos solamente podrán ser operados por la Sociedad Estatal de Loterías y apuestas del Estado (S.M.E.) y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE)

¿Cuál es el riesgo al que se someten los operadores que deciden operar sin ningún tipo de licencia?

Pueden obtener sanciones que podrán alcanzar hasta los 50 millones de euros.

Una vez que sean sancionados, posteriormente no podrán realizar ningún tipo de actividad relacionada con el juego en un período máximo de 4 años.

Clausura de los medios por los que presten servicio.

Podrán obtener un bloqueo del acceso al portal o también podrán obtener un bloqueo en lo referente a transacciones y medios de pago.

Podrán ser sancionados con multas que alcancen hasta 1 millón de euros, en el momento en el que realicen publicidad o promoción de estos portales ilegales.

¿Como combatir el fraude?

La DGOJ tiene como una de sus competencias asignadas la persecución y erradicación del juego ilegal en España. Desde sus instituciones supervisan y monitorizan este tipo de servicio ilegal. Además, la DGOJ también colabora con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Pero esta función no compete solamente a las autoridades de la DGOJ, como ciudadanos podremos denunciar estas actividades ilegales en el momento en el que nos entremos con algún portal de este tipo.

Debemos saber también que publicitar este tipo de portales es totalmente ilegal.

Para familiar la eliminación y la erradicación de este tipo de operaciones fraudulentas, la DGOJ, ha habilitado un procedimiento para denunciar a un portal ilegal de forma directa desde la página mediante la que DGOJ ofrece sus servicios.

Ahora ya sabes que antes de lanzarte a la espectacular aventura del juego resulta de recibo y de gran utilidad analizar con anterioridad el portal para cerciorarnos de que cuenta con las garantías acordes a la Ley española.