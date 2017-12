Las mejores vinotecas de Malasaña

Aquí van tres de las mejores que se pueden encontrar y que son de obligada visita:

1. Vinopremier (Calle Valverde, 29): Es la calle en la que más locales nuevos están abriendo, y es que a pesar de ser paralela a la calle Fuencarral, es bastante desconocida, y la cuna de los famosos que viven en el centro de Madrid. Vinopremier ofrece una amplia carta de vinos y platos de cierta elaboración en un ambiente íntimo. El local sorprende según entras y el trato de los camareros es excepcional.`





2. MiSpain (Calle Valverde, 40): Muy cerca de la anterior nos sorprende una nueva vinoteca que ofrece una amplísima carta de vinos en un ambiente más luminoso y natural. Pocas mesas y trato cercano. La especialidad, además de los vinos, son las tablas de quesos y las de Ibéricos, la carta no tiene nada más, pero creedme cuando os digo que no le hace falta. Decoración sencilla y protagonismo al producto, que por cierto es 100% Made in Spain.





3. Despacio Arte y Vino (Calle del Espíritu Santo, 36): De la fusión de una galería de arte con una vinoteca ha nacido este espacio singular en pleno corazón de Malasaña. Su esencia es la venta de vino, organización de catas y la veta de obras de arte, cosas que pueden parecer muy diferentes pero que casan a la perfección. Un espacio en el que todo funciona y que sin duda debes visitar, aunque no seas amante del vino o el arte.

Malasaña está en plena efervescencia, y callejear nos puede llevar descubrir nuevos conceptos inventados por gente joven e innovadora.