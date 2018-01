Manual de Instrucciones. Una lectura muy recomendable

Manuel Reyes

Las modernas a la par que complejas tecnologías que rodean al hombre facilitan enormemente su vida en todos los campos y facetas. Tecnologías complejas, de uso más o menos fácil. Desde el modesto al más completo terminal de telefonía móvil, pasando por el último modelo de automóvil, todos tienen su correspondiente manual de instrucciones.

Pero la realidad es tozuda. Un gran número de usuarios siente total pereza e, incluso, cierto rechazo a perder el tiempo con estas instrucciones en papel o en formato digital. Evidentemente todo dependerá de su grado de conocimiento y del nivel de sofisticación del aparato en cuestión. También es cierto que la mayoría de estos aparatos incorporan un gran número de funciones, y muchas de ellas ni llegan a utilizarse.

De ésta última reflexión puede sacarse una importante conclusión: no es lo mismo no utilizar una función porque no se necesita que por total desconocimiento.

En referencia a un automóvil es totalmente recomendable conocer a nivel de usuario para qué sirven y cómo trabajan determinados sistemas. Resultará de gran utilidad, a la vez que ayudará a sacar el mayor partido posible al vehículo en áreas tan importantes como la seguridad o la práctica de una conducción eficiente. Pero la condición indispensable pasa por leer el manual de instrucciones.

También juegan una crucial labor los vendedores, especialmente cuando llega el momento de entregar el vehículo al cliente. Mucho se ha avanzado en este campo. Todas las marcas en general (algunas más que otras) se han tomado muy en serio la formación de sus vendedores, de sus comerciales.

Sin embargo queda mucho todavía por hacer en este terreno, a sabiendas que una gran mayoría de usuarios ni siquiera va a abrir el libro de instrucciones, mientras otros, simplemente, se limitarán a echarle un vistazo por encima.

A pesar del manejo intuitivo de muchos mandos, conviene informarse detalladamente acerca de su función.

Un automóvil no es un electrodoméstico más, es una máquina bastante compleja que encierra sofisticados mecanismos y sistemas, aunque su manejo resulte de lo más sencillo. Las tecnologías aplicadas a la seguridad y a la conducción eficiente han aterrizado en los nuevos modelos. Y de ellas, la seguridad es algo vital. La lista es muy larga, pero conviene saber algunas cuestiones básicas.

Así, por ejemplo, si se instala una silla de bebé en el asiento delantero que hay que desconectar el airbag frontal del acompañante; en caso de que entre en acción el ABS hay que seguir pisando el pedal de freno con decisión a pesar de la ligera vibración que se produce en el pedal; que el dispositivo stop&start de parada y arranque automáticos del motor cuando se detiene el coche (ante un semáforo, por ejemplo) con el objeto de ahorrar combustible, se puede desactivar si resulta molesto en determinados atascos o que no existe ninguna disfunción en los frenos cuando en una rampa, el Hill Holder frena automáticamente el vehículo durante un corto intervalo (el que se tarda en pisar el embrague e insertar una marcha) para que no se vaya hacia atrás o hacia delante.