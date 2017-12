Nuevo neumático de invierno Continental WinterContact TS 860 S. Adiós a las cadenas

Manuel Reyes

Para una buena parte de conductores, los neumáticos de invierno son unos perfectos desconocidos. Por supuesto también ignoran que con estas gomas se puede circular sobre superficies nevadas o con hielo, lo cual exime de tener que utilizar cadenas cuando su uso se hace obligatorio ante una climatología adversa, con frecuentes nevadas y bajas temperaturas.

Pero los neumáticos de invierno no sólo resultan totalmente recomendables ante un escenario como el descrito. Están especialmente indicados para circular por zonas en las que la estación invernal muestra toda su crudeza, con temperaturas muy bajas y semanas en las que el termómetro se empeña en visitar y, a veces, no salir de la escala que queda por debajo de 0º C.

Sin embargo no hacen falta temperaturas tan extremas para recurrir a su uso, pues ya por debajo de 7º C los neumáticos convencionales empiezan a ver mermada su adherencia, mientras los de invierno la incrementan gracias a su compuesto especial.

Enfocado a deportivos y automóviles de gran potencia, el nuevo neumático de invierno Continental WinterContact TS 860 S estará disponible en el mercado de reposición y también como equipo original.

La empresa alemana pretende ofrecer a los fabricantes de automóviles versiones personalizadas con diferentes propiedades de conducción al más alto nivel. Durante su desarrollo se prestó especial atención a la obtención de cortas distancias de frenado así como a una gran precisión a la hora de circular sobre asfalto seco, sin dejar, por supuesto, en la trastienda un óptimo comportamiento sobre nieve.

Para reducir la distancia de frenado incluye en su diseño la llamada “ranura de frenado”, una ancha ranura que atraviesa el centro de la banda de rodadura que ofrece una gran superficie con la que reforzar el agarre. Los bloques de los hombros son rígidos y anchos, propiciando el máximo agarre en aras a obtener una precisa respuesta de la dirección.

Además, las numerosas ranuras y las zapatas de tracción de los bloques de la banda de rodadura facilitan un buen enclavamiento en la nieve.

Continental ha preparado un compuesto para el mercado de sustitución con una alta flexibilidad en invierno. Pero para su montaje como equipo original, la firma tiene intención de satisfacer las necesidades específicas de fabricantes de automóviles como Audi Sport, BMW M, Mercedes-AMG y Porsche con compuestos de goma específicos, personalizados.

El WinterContact TS 850 S dispondrá para su lanzamiento comercial de una oferta con 14 dimensiones para llantas de 18 a 21 pulgadas, en anchuras entre 225 y 315 mm, con perfiles de 60 a 30 y código de velocidad W (Hasta 270 km/h).

De estas 14 dimensiones, seis contarán con tecnología SSR runflat (ante un pinchazo, permite rodar sin presión) y tecnología ContiSilent. Los neumáticos ContiSilent están equipados con una espuma de poliuretano en su interior que absorbe el ruido.