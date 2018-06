¿Sabes cómo funcionan las máquinas neumáticas?

La neumática nos puede simplificar de manera significativa la vida, ya sea que trabajemos en alguna industria o estemos en nuestra propia casa. Esta tecnología que trabaja con aire comprimido nos ayudará a realizar trabajos útiles de forma más rápida y eficiente. Las máquinas neumáticas puedes encontrarlas en cualquier ferretería, incluso online. Existen diferentes modelos y marcas, todas de excelente calidad lo cual va a garantizar que tengas los resultados que estás buscando. ¿Cómo funciona una máquina neumática? Es necesario que las máquinas neumáticas estén conectadas a un circuito que les permitan funcionar de manera correcta, el cual estará colocado en la base de la misma. Una vez se procede a utilizar la máquina, saldrá una gran cantidad de aire comprimido que se dirige hacia las partes móviles, colocadas delante de la herramienta. Luego, estas partes se mueven a gran velocidad, por ejemplo, permitiendo que un taladro neumático gire con gran rapidez. Estás máquinas para funcionar tienen un compresor de aire, un depósito para almacenar el aire comprimido y filtros que eliminan los contaminantes transportados. Esta es la base de estas herramientas, es donde se produce, acondicionada y distribuye el aire. La segunda parte es el regulador del aire, que lo controla y asegura el suministro correcto, permitiendo la velocidad de la máquina y conservando el aire comprimido para su uso continúo. Para el proceso de regulación del aire existen válvulas que monitorean el funcionamiento del circuito y permiten su control. La parte final de la máquina son los actuadores neumáticos, que dependiendo del tipo de herramienta que tengas pueden ser cilindros o motores ideales para tecnología neumática. Ventajas de las máquinas neumáticas Este tipo de máquinas no poseen motores, lo cual hace que sean mucho más económicas en comparación con las máquinas eléctricas.

Tiene mayor duración que las máquinas eléctricas, por lo tanto a nivel económico se logra ahorrar mucho dinero.

Sus partes móviles son muy pocas lo cual hace que la probabilidad de que se rompan se mucho menor o incluso que sus partes de desgasten. Esto hace posible que se ahorre en costos de reparaciones.

Son máquinas mucho más ligeras por lo tanto su utilización es a la vez mucho más sencilla.

Son ideales para alcanzar espacios pequeños, que otras máquinas no serían capaces de alcanzar.

Producen menor fatiga en los profesionales que las utilizan gracias a su poco peso.

Por no necesitar de electricidad pueden ser utilizadas perfectamente en cualquier sitio donde se necesite. Por lo cual son ideales para trabajos en zonas rurales.

No hay inconveniente en que se utilicen en zonas húmedas.

Son muy útiles ya que pueden ser utilizadas para tareas como: inflar neumáticos o colchones, rociar pintura, entre otras cosas.

Pueden utilizarse sobre cualquier material: madera, plástico, vidrio, piedra, mármol, etc.