7 Consejos para terminar con éxito Panda Raid

Por eso, si eres uno de los afortunados que realizarán el Panda Raid, o si estás pensando en disputarla, no te puedes perder el repaso de nuestros 7 puntos clave que, como equipo participante en Panda Raid, hemos tenido en cuenta a la hora de afrontar nuestra aventura. Apunta los siguientes consejos que te ofrecemos:

1.- Gestión de los residuos

Presta atención a los residuos generados por tu coche, tanto en la preparación de tu Panda como durante su periplo por Marruecos, y dales un destino correcto. Piensa qué materiales, como los aceites usados, pueden ser muy contaminantes para el medio ambiente. Acude a talleres autorizados para que cambien el aceite de tu coche y, así te asegurarás de que sean tratados de manera adecuada para evitar el posible deterioro de nuestro entorno y poder obtener nuevas materias primas.

Es aquí donde resulta fundamental la labor que realiza SIGAUS (Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados), como entidad responsable, durante los últimos 10 años, de gestionar todo el aceite usado recogido en los talleres autorizados de España. Y precisamente gracias a su colaboración e implicación durante esta edición del Panda Raid, podemos recorrer juntos kilómetros por el medio ambiente.

2. Motor

El motor es una de las partes que más sufre durante la carrera. Asegúrate de haber sustituido aceite y filtros y llevar repuestos de ambas cosas. Te recomendamos limpiar el filtro de aire en cada etapa, e incluso reemplazarlo por uno nuevo si tras dos o tres etapas empieza a acumular polvo y suciedad.

Comprueba que tanto la bobina como el delco funcionen correctamente, haz un ajuste y limpieza del carburador y asegúrate de que el alternador funcione sin ningún problema. Revisa el resto de elementos adicionales como la correa del alternador, motor de arranque, tacos de sujeción del motor, manguitos de agua y carburante. Todo tiene que estar en buen estado y, en este sentido, te recomendamos que utilices piezas de repuesto nuevas.

El motor sufre especialmente por las altas temperaturas y por ello la organización pide que se instale un sistema de encendido del ventilador del radiador desde la cabina del coche. Además, recomendamos revisar que el radiador esté en buen estado. Si está sucio, por la acumulación de polvo entre sus rejillas de ventilación, límpialo para mejorar su eficiencia.

3. Caja de cambios

Son muchas las cajas de cambios que sufren problemas al engranar las marchas (la nuestra no podía ser menos), por ello se recomienda, si este es tu caso, repararla para evitar problemas durante el trayecto. En cualquier caso, revisa el estado de su aceite lubricante y, si se encuentra en mal estado, que te lo reemplacen por uno nuevo.

4. Electricidad

Estos coches no poseen unos sistemas eléctricos tan desarrollados como los coches actuales, pero no por ello tendremos que escatimar en su revisión. Recomendamos repasar las conexiones de los bornes de la batería y, ante cualquier duda, cambiar los conectores. Se tendrían que revisar las conexiones de las masas del coche para comprobar que, al igual que los bornes de las baterías, éstas hayan sido correctamente limpiadas. No existe un gran número de conexiones de cableados dentro de estos coches pero si habría que examinarlas y, en la medida de lo posible, mejorar su aislamiento.

5. Suspensiones y ruedas

Las suspensiones de tu Panda son una de las partes que más van a sufrir durante el raid y si tienes que hacer una reparación durante tu aventura por Marruecos, es muy posible que sea en esta parte del coche. Sabiendo esto, tendrás que revisar de forma especialmente exhaustiva esta parte realizando un reapretado completo. Comprueba que ninguno de los silentblock y rotulas tengan holguras y que las transmisiones y fuelles estén en buen estado. Si cambias los amortiguadores es recomendable que sean de gas en lugar de aceite, ya que los amortiguadores de gas tendrán más resistencia a la cavitación y su duración será mayor.

Aunque la organización lo desaconseja, muchos equipos mejoran la altura en 2, 3, 4 o más centímetros con kit específicos o con soluciones propias. Si decides hacer una modificación de este tipo, ten en cuenta que al modificar la configuración de origen del coche puedes alterar su duración y terminar causando una avería que con los ajustes de serie no se produciría. Piensa siempre en la fiabilidad de tu Panda.

6.-Interior

El interior de tu Panda es un espacio muy reducido dividido en dos partes: cabina y zona de carga. En la cabina asegúrate de que todos los indicadores del cuadro de instrumentos funcionan correctamente. La organización obliga a añadir una conexión adicional de 12V además de diferentes accesorios como un extintor, un hinchador para las ruedas, un mapa de Marruecos, etc... Se recomienda añadir un mayor control de los parámetros del motor, como un indicador del voltaje de la batería, uno de la temperatura del agua y otro para el aceite.

En la zona de carga tendrías que llevar solo lo necesario para tu aventura, piensa que el peso extra hará que tu Panda sufra más por las pistas de tierra e, incluso, podría provocar una avería. Entre las zonas de carga y cabina debieras añadir un separador para evitar que los objetos de la zona de carga se pasen a la cabina durante las etapas.

7.-Cubre cárter

Se trata de una de esas piezas imprescindibles. Existen de tres tipos: chapa, aluminio y fibra. Nosotros, a pesar del peso extra, recomendamos utilizar el de chapa, por ser más resistente a golpes y a cortes producidos por las piedras. El cubre cárter resguarda el motor y la caja de cambios pero puede ser interesante, sobre todo en coches con varillas, estirar en la palanca de cambios su protección cubriéndolos. Piensa que si el coche queda atrapado entre la arena y esta zona no está protegida, te será muy complicado cambiar de marcha.