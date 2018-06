E-learning para empresas

Las ventajas de la capacitación on line para los trabajadores son de más conocidos: amoldar su ritmo de aprendizaje, formarse dónde y en qué momento desee, progresar sus competencias, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas del y también e-learning para las compañías? Ahora vamos a exponer los primordiales beneficios de la formación y también e-learning para las empresas: La formación y también e-learning mejora el desempeño y el desempeño de los trabajadores Si diseñamos adecuadamente un programa formativo on line y usamos las herramientas convenientes, vamos a mejorar la experiencia de aprendizaje de los empleados y, en consecuencia, se generará un incremento en el desempeño de exactamente los mismos. La integración de contenidos interactivos y multimedia, como experiencias adaptadas de aprendizaje, aumentan el interés y el compromiso de los participantes en las acciones formativas. De este modo, la capacitación en línea fortalece la retención de los conocimientos y la siguiente aplicación al puesto. En comparación con la capacitación presencial, el y también e-learning aporta mayores tasas de retención del conocimiento. Conforme The Research Institute of America la tasa de retención en el y también e-learning es de hasta un sesenta por ciento , al paso que las tasas de retención del aprendizaje presencial son menores, de un ocho por ciento a un diez por ciento como media. En este sentido, el acceso just-in-time a la capacitación (en el instante en el que el trabajador lo precisa) favorece la transferencia y aplicación de los conocimientos a situaciones reales en el cada día laboral. La capacitación y también e-learning ayuda a retener el talento en las organizaciones Un esencial porcentaje de trabajadores abandonan sus trabajos pues estiman que no hay suficientes ocasiones de capacitación y desarrollo en la compañía. La capacitación on line contribuye a retener el talento en tanto que aumenta la satisfacción de los empleados, los que estiman que la compañía apuesta por su desarrollo profesional. El incremento de la satisfacción de los trabajadores es esencial para acrecentar el engagement, impulsando el compromiso, la competitividad y el desempeño en las organizaciones. Ciertos estudios, como el efectuado por Molly Fletcher Company, revelan que las compañías que implantan capacitación y también e-learning logran acrecentar el nivel de satisfacción de sus cooperadores hasta en un dieciocho por ciento . Esto es de vital relevancia si tenemos en consideración que las compañías cuyos empleados se hallan verdaderamente satisfechos y también implicados son más competitivas en su ámbito y consiguen mayores beneficios económicos. La capacitación y también las plataformas e-learning para empresas son más asequibles que la capacitación presencial Ciertas personas creen (equivocadamente) que implantar proyectos de y también e-learning en el campo corporativo es más costoso que dar capacitación presencial. Solamente lejos de la realidad puesto que, si vamos a apostar por la formación continuada de los trabajadores, la capacitación y también e-learning es más asequible. Las capacitaciones en modalidad y también e-learning nos dejan una reducción significativa de los costos, ya que: ● Suprimimos los gastos de transporte, alojamiento y dietas, tanto de los formadores como de los participantes. ● Eliminamos gastos de alquiler de salas o bien equipos. ● Eludimos los costos de impresión y distribución de material formativo. ● La automatización de ciertos procesos reduce los gastos administrativos. ● Se mejora la inversión en capacitación, puesto que el e-learning nos deja formar a un número significativamente mayor de participantes en comparación con los cursos presenciales. Conforme ciertos estudios, las compañías ahorran entre un cincuenta por ciento y un setenta por ciento cuando sustituyen la capacitación tradicional por capacitación y también e-learning. El ahorro de costos en capacitación es relevante en cualquier empresa independientemente de su tamaño o bien campo, más es en especial significativo en aquellas compañías que tienen centros de trabajo en diferentes localizaciones. La capacitación y también e-learning se traduce en beneficios El conocimiento de los profesionales que forman una compañía se traduce de manera directa en mayores ingresos para esta. Conforme una investigación efectuado por IBM, por cada dólar invertido en capacitación y también e-learning, la compañía recibe un retorno de treinta dólares americanos en término de productividad. Aparte del incremento de la productividad, no podemos olvidar el ahorro de costos que supone mudar de un modelo de capacitación tradicional a programas de capacitación en línea. Como hemos podido ver, el y también e-learning está dando una ventaja a nivel competitivo a muchas empresas al darles la ocasión de sostener actualizados a sus profesionales, adaptándose a los cambios en el mercado y en su ámbito.