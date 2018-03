Una de las grandes decisiones que debe tomar una comunidad de propietarios es elegir qué empresa debe encargarse del mantenimiento de ascensores y qué necesidades específicas se le requieren a esa empresa en concreto. Son muchos los aspectos que se deben tener en consideración cuando de ascensores se trata, ya que hay que adaptarse a los requerimientos de todos los vecinos. Requerimientos a una empresa de mantenimiento Antes de decantarse por una empresa de mantenimiento de ascensores u otra, es primordial tener en cuenta una serie de factores que deben quedar claros antes de la firma de un contrato y los principales son: Una empresa especialista. No contratar a empresas de mantenimientos generales sin conocimientos y experiencia en el sector de los ascensores es prioritario. Hay que elegir una empresa con experiencia y especializada en el mantenimiento de ascensores en concreto para asegurarse un servicio de calidad.

Presupuesto. Hay que ser conscientes del presupuesto que maneja la comunidad de propietarios para elegir una empresa que se acerque lo máximo posible a ese presupuesto. Esto evitará posibles malentendidos y rumores.

Que la empresa conozca la marca. Es muy importante que la empresa a contratar conozca la marca y los modelos del ascensor o ascensores de la comunidad. Aunque parecen todas iguales cada marca es diferente y se debe tener un conocimiento específico sobre ella y experiencia en su mantenimiento.

Un servicio integral. Que la empresa a contratar ofrezca un servicio lo más completo posible ahorrará trabajo y dificultades a la comunidad. Que ofrezca asesoramiento legal completo, presupuestos bien explicados o visitas gratis son siempre un punto a favor.

Ascensores antiguos. Si los ascensores de la comunidad tienen ya muchos años desde que se instalaron y son un poco antiguos, lo recomendable es optar por elegir una empresa de mantenimiento con años de experiencia y que conozca bien los modelos antiguos de ascensores para lograr un mantenimiento eficaz.

Servicio de averías. Que la empresa cuente con un servicio rápido en caso de producirse averías es muy importante, ya que pueden existir vecinos con problemas de movilidad que no puedan salir de sus casas si el ascensor no funciona.

Rescate de personas. Una situación como esta requiere una actuación rápida y profesional. Exigir el menor tiempo posible de respuesta ante una situación así a la empresa de mantenimiento es de vital importancia. Elegir una empresa de mantenimiento de ascensores no es fácil y se deben tener en cuenta los puntos tratados en este post y así evitar posibles disgustos en un futuro. En el mercado existen muchas empresas que dicen dedicarse al mantenimiento de ascensores, pero solo merecen ser tenidas en cuenta aquellas que ofrecen un servicio con las características descritas. Y es que el mantenimiento correcto de un ascensor es de gran importancia.