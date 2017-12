Nace Mercado de Facturas, una plataforma que permite a las empresas anticipar el cobro de sus facturas

Valencia, 27 de diciembre de 2018. Gedesco, empresa líder en financiación no bancaria ha lanzado Mercado de Facturas, una plataforma innovadora de financiación empresarial basada en tres aspectos clave: la financiación, la información y la transparencia.

Se trata de una plataforma online a la que las empresas pueden acudir con sus facturas para obtener financiación vía Factoring. Se dispone de un tarificador de libre acceso que orienta sobre el coste de la financiación según el tamaño de cada empresa y el rating de sus clientes. De una forma sencilla y transparente, las empresas pueden hacerse una idea del importe que obtendrían.

Además, las compañías pueden tener acceso a fondos de forma muy ágil y sencilla gracias a Mercado de Facturas Selecto, una fórmula de financiación que aporta la flexibilidad de anticipar el cobro de las ventas factura a factura.

Y asimismo existe la posibilidad de acceder a Mercado de Facturas Pro, en este caso se trata de una línea de financiación global que se materializa con la cesión del contrato y por ende, con el anticipo de todas las facturas de ese contrato, con lo que el volumen de financiación es mucho mayor, siendo la financiación obtenida, escalable a medida que crece la empresa beneficiaria de este producto.

En ambos casos la obtención de fondos para las empresas es muy ágil y sencilla, con el soporte online de una oficina virtual que les permite operar desde su propia oficina las 24 horas del día.





Mucho más que una plataforma de financiación: Análisis y asesoramiento

Este servicio cuenta con el asesoramiento personalizado de expertos gestores de empresa que pueden orientar a las empresas sobre cuál es su mejor opción. Mercado de Facturas ofrece un análisis económico-financiero de alto valor añadido sobre miles de empresas, en su apartado Análisis de Empresas, se puede acceder a determinados ratios financieros que van orientando al usuario sobre cómo es la compañía sobre la que está interesado, bien porque pueda ser su cliente, competencia o proveedor.

El análisis económico que se realiza versa sobre aspectos como el crecimiento de la empresa, para lo que se analiza el volumen de ventas de la compañía y su progresión en los últimos cuatro años de cuentas disponibles.

Otro de los aspectos analizados es si la empresa en cuestión gana dinero, para ello se estudian ratios como son el margen bruto, el EBITDA y el beneficio neto, viendo su evolución también en los últimos años y su porcentaje sobre ventas.

Para analizar la rentabilidad de la compañía se analizan el ROE (rentabilidad sobre recursos propios, o return on Equity en inglés), el ROS (rentabilidad sobre ventas o return on sales) y el ROA (rentabilidad sobre activos o return on assets), viendo también su variación en los últimos años y en particular su dato de crecimiento en el último ejercicio de cuentas disponible.

En cuanto al análisis financiero, el primer ratio a analizar es el endeudamiento, lo cual permite mostrar el apalancamiento financiero de la compañía, es decir, que parte de los activos de una empresa son soportados con recursos ajenos y que parte con recursos propios. En este ratio también se estudia su evolución en los últimos años.

Otro aspecto a analizar es la deuda neta/EBITDA, el cual permite ver el número de años que necesita la compañía para pagar su deuda con la caja que genera.

Para poder establecer las necesidades de fondos de la empresa para financiar sus operaciones corrientes, se analizan las Necesidades Operativas de Fondos y para estudiar la capacidad de la compañía para hacer frente a sus deudas a corto plazo, se observa el Fondo de Maniobra. De la comparativa entre ambos se determina si la empresa tiene necesidad de financiación o si por el contrario tiene excedente de tesorería.

Por último, se analizan dos ratios corrientes como son el periodo medio de cobro y el de pago, el primero mide lo que tarda la empresa en cobrar y el segundo lo que tarda la empresa en pagar. La comparativa entre ambos también aporta una idea sobre si es posible que la empresa necesite soporte financiero porque tenga que pagar a sus proveedores antes de que cobre sus ventas.

De este modo, Mercado de Facturas es la única plataforma que aporta un análisis económico financiero muy completo, de alto valor añadido y de libre acceso para todos sus usuarios.





Sobre Gedesco y Mercado de Facturas

La plataforma nace en 2017 y cuenta con el respaldo del Grupo Gedesco, la mayor compañía de financiación no bancaria de España, con más de 5.000 M € canalizados al sector empresarial español en sus más de 16 años de actividad. Asimismo, goza de una morosidad inferior al 0.1%, dato que refleja una solvencia extraordinaria.

La profesionalidad de un equipo de más de 270 personas y la solvencia de los principales fondos a nivel mundial, está puesta a disposición de todas las empresas que decidan cobrar sus ventas vía Factoring a través de Mercado de Facturas.

El know how de mercado de facturas permite ofrecer financiación a más de 989 sectores de actividad, así como realizar operaciones en más de 90 países a través del Factoring Internacional.