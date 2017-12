¿Quieres crecer en el medio online? Te damos nombres propios de las empresas y los servicios más importantes para ello

Cuando inicias un proyecto online, debes de tener clara la estrategia de marketing del mismo, ya que no solamente puedes basarte en una buena idea de negocio, o un nicho de mercado potente, que tus productos y/o servicios sean de gran calidad, etc. Debes darle salida a todo eso, y en internet esto se puede hacer de tres formas: mediante el posicionamiento online (SEO), realizando acciones de email marketing, ampliando cada vez más tu target de mercado, ofreciendo tu contenido a cada vez más gente, expandiéndote a su vez al resto de países fuera del habla hispana.

Kaizen2d, la agencia SEO que te hará alcanzar las primeras posiciones en Google

Contar con una agencia SEO como Kaizen2d es un seguro de vida en cuanto a cumplimiento de objetivos se refiere, ya que cada proyecto, empresa, negocio, o web online requiere de su propia estrategia de posicionamiento diseñada en base a sus puntos fuertes y flacos, siendo los propios profesionales de esta u otra empresa especialista en el posicionamiento web aquellos encargados de realizar una auditoría donde poder hacer efectivos ambos factores, así como elaborar los pasos a seguir para mejorar las debilidades que pueda presentar cada uno de ellos, y convertirlos así en un proyecto mucho más sólido, con unas bases sin errores donde se pueda comenzar a efectuar una campaña de linkbuilding efectiva.

De hecho, cuando se revisa el SEO On page de una web y se eliminan los fallos que esta pueda presentar a nivel de contenido, programación, estructura, diseño web, etc. Automáticamente comenzarás a ver resultados positivos que se irán prolongando en el tiempo a través de distintas métricas y nuevos análisis, y sin necesidad siquiera de comenzar a trabajar en este renovado proyecto. Esto es debido a que cualquier fallo de este tipo puede estar limitándote a la hora de obtener resultados. Por lo que no solamente es necesario trabajar de cara al futuro, sino también hacerlo sobre una web que favorezca el posicionamiento online, algo que tan solo asesores expertos en SEO podrán conseguir.

Mailrelay es una herramienta de email marketing que te permite crear newsletters, enviar mailings, gestionar tu lista de suscriptores y analizar tus campañas de email.

Es una plataforma online que sigue modernizándose día a día y que continuamente actualizan tanto su parte tecnica como su estética para conseguir una mayor usabilidad de su software. Está indicado para Blogger y pymes que quieren realizar campañas de alto impacto. Espor tanto adecuado para envio de emails masivos

Las principales caracterisiticas son: Opcion de tener una cuenta gratuita, precio muy competitivos y Económico, cuentas para ONGs: Ofrece cuentas totalmente gratuitas a ONGs., sin publicidad – Ni siquiera en las cuentas gratuitas, soporte técnico: Incluso las cuentas gratuitas cuentan con soporte técnico especializado y personalizado, sencillo editor HTML, templates gratis, existen formularios de suscripción, envío programado (Newsletter, campañas…), autorespondedores: Automatiza tu email marketing gracias a los autorespondedores. Y además incluye una API de programación.

Traducciones juradas y oficiales para todos tus textos, cortesía de LinguaVox

Una vez que consigas asentarte en el país donde tenga sede o actúe tu empresa, y tengas una cartera de clientes habituales, o creas que has tocado techo en cuanto a número de clientes potenciales, es cuando toca hablar de expansión a nivel empresarial. Y es ahí donde entra en juego la agencia de traducción LinguaVox Traductores e Intérpretes, S.L.

Esta empresa lleva activa desde el año 2000, por lo que en escasos días harán ya 18 años exactos de experiencia traduciendo todo tipo de textos; desde textos jurídicos y legales, hasta traducciones de patentes, médicas, traducciones técnicas y cómo no, la traducción de textos orientados al marketing y la publicidad, y es precisamente ahí donde deberemos suscitar nuestro interés, ya que nos estamos asegurando la mejor calidad del sector, siempre bajo el cumplimiento de las normativas de traducción ISO 9001 y 17100, que nos otorgarán la confianza que buscamos en un servicio de traducción online.

Por si fuera poco, este tipo de prestaciones se encuentran disponibles de igual forma en unos 150 idiomas distintos, por lo que podrás escoger hacia qué lugares expandir tu negocio, y sobre todo el idioma al cual traducir los textos, siempre bajo la seguridad que te otorga un profesional de tal calibre con años de experiencia en el sector, haciendo una traducción lo más fiel posible al original.

Contar con un personal de semejantes cualidades ofrece la posibilidad a LinguaVox de asegurar la misma calidad en todo tipo de textos y traducciones, independientemente del sector al que éstos pertenezcan, teniendo traductores especializados en todo tipo de campos técnicos.