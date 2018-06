Roban a una anciana en Holanda tras ganar un premio en un casino

La mujer se llevó un bote en una máquina de bingo y, a continuación, se puso a jugar en una tragamonedas. El ladrón le sustrajo cuidadosamente la cartera de la chaqueta, se alejó lo suficiente para robarle el dinero y volvió para meter la cartera ya vacía en la chaqueta de la anciana sin que esta se percatara.

La mujer se dio cuenta de que algo había pasado cuando, tras ganar otro premio, volvió a sacar la cartera. Pero para entonces el ladrón ya se había marchado con el dinero.

Las imágenes de las diferentes cámaras de seguridad muestran claramente al ladrón en acción y una imagen nítida del hombre, su vestimenta y, sobre todo, su cara. Las imágenes se han difundido con la esperanza de que alguien reconozca al ladrón y pueda notificar a las autoridades locales su identidad o ubicación.

Seguridad en los casinos

Esta noticia muestra la importancia de la seguridad en los casinos físicos. La presencia de grandes cantidades de dinero casi siempre capta la atención de ladrones y criminales. Los casinos suelen estar muy bien protegidos gracias a la presencia de guardas de seguridad y sistemas de video vigilancia, pero eso no significa que no se puedan producir robos igualmente, tal como ha ocurrido en Holanda.

Dicho esto, son muchas las personas que afirman que lo más peligroso es salir del casino con una gran cantidad de dinero en el bolsillo. Los criminales pueden seguir la acción en el interior del casino e identificar a los jugadores que ganan mucho dinero. Cuando estos salen del casino, son más vulnerables y pueden convertirse en una “presa fácil” para personas con malas intenciones. Y más cuando se trata de ancianos, como la mujer de la noticia, ya que están más desprotegidos que otros grupos demográficos. Además, la actividad en los casinos se desarrolla sobre todo por la noche, por lo que volver a casa con el dinero resulta aún más peligroso.

Obviamente, no todas las personas que consiguen ganar algo en un casino físico acaban siendo víctimas de robos. Ni mucho menos. En la gran mayoría de casos no suele pasar nada y los afortunados jugadores acaban disfrutando de sus ganancias sin mayores problemas. Sin embargo, siempre es aconsejable estar atento y tener en cuenta todos los peligros posibles.

¿Qué ocurre con los casinos online?

Una posible solución la encontramos en los casinos online. Como el juego se produce en la privacidad del hogar de los jugadores, el riesgo de robo de las ganancias prácticamente desaparece. Obviamente, una mujer de 78 años es difícil que juegue online, pero para muchas otras personas es una buena solución.

Ahora bien, jugar en casinos online tampoco es seguro del todo, aunque los riesgos están más relacionados con los delitos informáticos.

En primer lugar, debes escoger un buen casino en el que jugar para que tanto tú como tu dinero estéis seguros. No todos los casinos online son iguales. La mayoría trata a los jugadores con justicia y no intenta estafarlos, pero los hay que buscan cualquier excusa para no pagar las ganancias, sobre todo si estas son considerables.

En segundo lugar, existen riesgos relacionados con otros sujetos dispuestos a hacerse con tu dinero. Nos referimos, por ejemplo, a los criminales que intentan acceder a tus datos personales o de pago para usurpar tu identidad o robarte dinero. Los casinos online suelen requerir que los jugadores les envíen copias de su documento de identidad o pasaporte para demostrar su identidad, lo que supone un posible peligro de uso indebido de información confidencial.

Sin embargo, los problemas de seguridad que comporta el juego online pueden evitarse de forma fácil. Si dedicas un tiempo a leer reseñas de casinos antes de elegir un sitio web de juego reputado y que opere dentro de una jurisdicción regulada, los riesgos relacionados con los casinos deberían minimizarse al máximo. Y si además sigues los consejos generales de seguridad en internet, deberías estar a salvo también de otros tipos de riesgos.

Protege tu seguridad y la de tu dinero

Tanto si juegas en casinos físicos como online, asegúrate de conocer los posibles riesgos que ello implica e intenta alejarte de ellos. La noticia del robo de la anciana es solo un ejemplo de algo que ocurre de forma habitual en prácticamente todo el mundo, mientras que los problemas relacionados con la seguridad del juego online tampoco parece que vayan a desaparecer.

Así pues, ¡juega de forma responsable y segura!