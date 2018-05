Sistemas de seguridad para el negocio

Lo cierto es que en la actualidad existen una serie de negocios que, por ley, están obligadas a contar con una serie de medidas de seguridad específicas. Es el caso de las cajas de ahorros, bancos, joyerías, galerías de arte y todo tipo de negocios cuyos productos implican grandes cantidades de dinero, como por ejemplo, las tiendas de antigüedades. Sus sistemas de seguridad incluyen cámaras, puertas blindadas, pulsadores anti-atraco, etc. No obstante, cada vez es más frecuente que otro tipo de negocios que no están obligadas por ley a tener dichos sistemas de seguridad, instalen en sus locales este tipo de servicios. Es el caso de, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas (pymes), cuyos centros de actividad se ubican en plena calle. De hecho, se calcula que, durante el año pasado, más de un 60% de los avisos recibidos por saltos de alarma se produjeron en negocios que se encontraban a pie de calle.

Lo cierto es que, si estamos pensando en instalar algún sistema de seguridad en nuestro negocio, el mercado nos ofrece una amplia variedad de opciones y, no solo alertan cuando se está produciendo un robo, sino que se centran también en la prevención de este tipo de delitos. Entre las más utilizadas se encuentran:

Las placas disuasorias : forman parte de los métodos cuyo objetivo principal es ahuyentar y disuadir a los posibles ladrones que estén pensando en robar en nuestro negocio.

: forman parte de los métodos cuyo objetivo principal es ahuyentar y disuadir a los posibles ladrones que estén pensando en robar en nuestro negocio. Aplicaciones móviles : se trata de uno de los sistemas más modernos disponibles hoy en día en el mercado. Se pone en práctica gracias las nuevas tecnologías ya que, por medio de una aplicación móvil que le propietario del negocio puede instalar en su teléfono, puede controlar lo que sucede dentro de su empresa en cualquier momento del día.

: se trata de uno de los sistemas más modernos disponibles hoy en día en el mercado. Se pone en práctica gracias las nuevas tecnologías ya que, por medio de una aplicación móvil que le propietario del negocio puede instalar en su teléfono, puede controlar lo que sucede dentro de su empresa en cualquier momento del día. Pulsador de atraco : es un sistema al que las películas nos tienen acostumbrados. Se trata de una especie de interruptor que podemos pulsar ante una emergencia y que permite alertar sobre la misma.

: es un sistema al que las películas nos tienen acostumbrados. Se trata de una especie de interruptor que podemos pulsar ante una emergencia y que permite alertar sobre la misma. Alarma silenciosa: permite enviar la señal de alerta sin que se produzca ningún sonido.

Además, los avances en los sistemas de seguridad han sido enormes en los últimos años en numerosos aspectos. Uno de ellos es la rapidez de reacción ante un robo. Por otra parte, la posibilidad de alertar directamente a la policía o de disponer de un servicio de vigilancia propio son también servicios relativamente recientes que aportan una mayor seguridad a nuestro negocio. Por último, en el terreno de las cámaras de seguridad también se han producido mejoras: se activan si detectan movimiento o aumento de temperatura, funcionan aún en situaciones en las que se vaya la luz, incluyen visión nocturna de manera que están operativas durante todo el día, presentan sistemas de antibloqueo, etc.