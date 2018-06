Las finanzas dentro de las empresas, valor fundamental para su seguridad y desarrollo

Es un error muy común que los empresarios, y sobre todo los nuevos emprendedores, no reconozcan el valor primordial que tienen las finanzas dentro de la empresa. Los directivos, enfocados en la productividad, en el aumento de ventas, en la comunicación de la marca, desestiman la posibilidad de que por culpa de una mala gestión de la contabilidad no se estén optimizando los beneficios o no se estén conociendo las pérdidas que se puedan estar produciendo.