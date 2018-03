Una imagen vale más que mil palabras

Esta frase que da título a nuestro artículo,por muy trillada que esté, no deja de ser cierta, y es que vivimos en unasociedad donde la imagen que proyectamos dice mucho de nosotros mismos de caraa los demás, por mucho que a veces nos pese. Es por eso que socialmente cadacual sabe qué protocolo seguir para según qué ocasión, con unas normas básicasbastantes claras, aunque no escritas y conocidas por todos, y por eso sabemosque, por ejemplo, a un funeral no vamos con el chándal de ir al campo los domingos.