La importancia del SEO para dar a conocer tu negocio o tu marca personal

Aunque tanto redes sociales como buscadores tipo google o bing emplean algoritmos para decidir qué contenidos mostrar primero, en el caso de los buscadores existe una rama propia del marketing on line, que es el SEO. Esto es así porque intentar aparecer en buen lugar en un buscador es más complejo que en una red social. Para empezar, en SEO se deben compaginar dos tipos de estrategias : el SEO on page, es decir, el contenido y la estructura interna de nuestra web, tienda on line o canal de vídeo; y el SEO off page, que hace referencia a los sitios que enlazan a nuestra web, a cómo lo hacen y a qué parte de la misma apuntan. Para colmo, en caso de no cumplir las directrices de buenas prácticas de cada buscador, corremos el riesgo de ser penalizados y ser menos visibles, o incluso, desaparecer de las listas de resultados. Las penalizaciones en redes sociales son algo mucho menos frecuente y problemático.

Se da además el caso de que los algoritmos de los buscadores, de google si nos centramos en España, cambian con mucha más frecuencia que en las redes sociales. En el caso de google, se produce más de una actualización diaria de media. Algunas son actualizaciones menores, pero otras suponen un cambio radical en las reglas del juego. Esto es así para ofrecer mejores resultados al usuario de los buscadores y para evitar los trucos sucios. Al final, es el usuario el que genera ganancias económica a los buscadores, haciendo que los anunciantes que no pueden aparecer en las primeras posiciones paguen por aparecer en los espacios publicitarios.

La tendencia de google desde el 2014 es ir dando peso a la calidad de contenidos y a la experiencia de usuario. Google descarta el contenido duplicado, pero también el contenido pobre y los sitios con poca usabilidad. Es importante que una URL pueda satisfacer las necesidades de muchos usuarios diferentes, por ello cada vez más es necesario invertir en calidad más que en cantidad de contenidos. Y todo ello sin olvidar el link building, pues las recomendaciones de sitios con autoridad u temáticas relacionadas siguen siendo una variable importante dentro del algoritmo secreto.

No es de extrañar la cantidad de blogs dedicados al SEO que existen, pues el tema es complejo y desafiante. Un buen blog de SEO puede ahorrar al webmaster novato los cursos de nivel básico e intermedio de SEO, que no suelen ser baratos. Pero, tanto entre los bloggers de SEO como entre quienes ofrecen cursos on line, existen muchos vendedores de humo. Hacer caso de sus malos consejos puede ser desastroso para nuestro negocio. Pérdidas de tiempo, de dinero, de ventas o posibilidades de monetización, por no hablar de cuando una web se vuelve irrecuperable desde el punto de vista del posicionamiento natural.

