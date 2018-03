Está planteada la posibilidad de que Neymar deje el PSG

Los representantes del Barca no expresaron ningún interés en aceptarlo, en lugar de eso los medios de comunicación reseñaron la posible movida del delantero brasileño a su principal oponente, el Real Madrid.

Echemos un vistazo más de cerca para ver por qué podría darse la transferencia de fútbol más importante del año. Primero, King Club necesita desesperadamente un reemplazo para Cristiano Ronaldo, quien cumplió 33 este año. La superestrella portuguesa sigue siendo asombroso, pero con el tiempo los años le están pasando factura, Benzema y Bale no alcanzaron las expectativas, y como todos sabemos, Los Blancos no puede vivir ni un año sin sangre nueva. Además, este club puede permitirse semejante jugador, incluso si el precio llega a ser de 300 millones de euros.

Neymar podría tener aún más razones para desear que esta transferencia suceda, ya que podría ser una solución adecuada para su situación. No puede ir a un equipo menos famoso que el Paris St-Germain o el Barcelona, ya admitió que no está contento en Francia y, lo que es más importante, se dio cuenta de que si se queda en París, lo más probable es que no gane un título de la Liga de Campeones de Europa.

Su salario alto es algo bueno, también es bueno ser un líder en un escuadrón estrella como el PSG, pero para cualquier futbolista de élite, la verdadera prioridad es una Liga de Campeones. Por eso, si el Real Madrid hace una oferta, estará indudablemente feliz de estar de acuerdo con ella, porque, salvo Los Blancos, no hay otro club al que pueda ir.

Otro campeonato que podría adquirirlo podría ser la Liga Premier, pero el estilo de fútbol británico es demasiado duro para un brasileño técnicamente dotado y no demasiado fuerte. Ningún otro equipo en Europa pagaría un dinero tan grande por él.

Desde el punto de vista de los propietarios del PSG, tampoco es sabio resistirse a este movimiento. Si alguien ofrece una cantidad suficiente de dinero, los jefes de Paris St-Germain aceptarán felizmente el trato. De hecho, si un jugador no está contento, no será eficiente en el campo. Y ya no es un secreto, Neymar no está contento con el PSG.

"Los últimos 6 meses en París parecieron durar 6 años para él"

Después de la derrota contra Madrid, Marquinhos, compañero de equipo de Neymar y uno de sus amigos más cercanos declaró: "Le estoy pidiendo que se quede en el club", señalando públicamente por primera vez que Neymar estaba pensando en una transferencia. Más recientemente, el padre y representante de Neymar también admitió que el jugador no está contento en París. Wearebettors reveló que, en su círculo privado, sus familiares a menudo comentan que "los últimos 6 meses en París parecieron durar 6 años para él".

Sin embargo, parece que el único obstáculo para esta transferencia extravagante es el salario del jugador. Ayer, el Times reveló que Neymar aprovechó el viaje de Nasser al Khelaïfi a Brasil para pedir un aumento. Según el periódico “The Times”, el salario de Neymar Jr en Paris Saint Germain excedería los $ 50 millones al año.

Pero incluso es posible que Neymar acuerde cobrar menos para ser transferido al escuadrón de Florentino Pérez. Él sabe que unirse al Real Madrid lo convertirá en la nueva superestrella del fútbol y lo colocará en el tope de la lista para el Balón de Oro y la Liga de Campeones, ambos trofeos que Neymar siempre ha querido ganar. De hecho, las posibilidades de que Neymar gane el Balón de Oro, de acuerdo el código promocional Luckia, serían mucho más altas en Madrid que en Paris Saint Germain.

Como podemos ver, esta transferencia puede ser una transacción perfecta para todas las partes. PSG haría la transferencia más grande de todos los tiempos, Neymar se uniría a un club importante y aumentaría sus posibilidades de alcanzar sus sueños y el Real Madrid finalmente obtendría el sucesor perfecto de Ronaldo. Es por eso que no es poco realista ver a Neymar uniéndose al Real Madrid el próximo verano.

La ventana de transferencia estará abierta desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto. Y tal como todos sabemos, en el fútbol, todo es posible...