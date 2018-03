Una solución para autónomos: la facturación online

La facturación online como método más eficiente

A la hora de elaborar cualquier tipo de factura, hay una serie de requisitos que te pueden ayudar a que esa facturación cumpla sus objetivos. El primero de ello es que puedas enviarla al cliente. Pero no basta con eso: es necesario tener cómo guardarlas sin temor a que se pierdan.

También es muy útil que te calculen automáticamente los impuestos y retenciones a aplicar o el número de factura correspondiente. Y para conseguir todo eso lo mejor son los programas de facturacion. Los programas de facturación tienen todas esas funcionalidades, lo que consigue que cada vez más autónomos utilice un programa de facturación.

Cuentan con la ventaja de que tienes accesibles tus datos en cualquier momento, estés donde estés y uses el dispositivo que uses. Esto es algo muy útil, ya que hace que no dependas de llevar encimas las facturas físicas o de tener que acudir a tu ordenador para consultaras en soporte digital.

Al tenerlo todo guardado online, no hay más que acceder a ello desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Hoy en día, esta es la mejor manera de asegurarte que vas a tener disponibles las facturas que quieres en cualquier momento, así como emitir una desde donde quieras.

Este punto es fundamental para el autónomo, ya que suele tener una actividad incesante en la que se mueve mucho, por lo que no tener que depender de una libreta de facturas o de un dispositivo concreto en el que las tiene guardadas es lo perfecto para su tipo de trabajo.

Además, es una manera perfecta de protegerte ante cualquier posible problema de pérdida o deterioro del tipo de dispositivo en el que lo tienes guardado, o de la libreta en la que las vas acumulando. Un problema así podría darte un buen disgusto.

Lo bueno de esto es que la seguridad está garantizada, por lo que tampoco tienes que preocuparte de ese aspecto. Al almacenarse en la nube de Microsoft, solo tú tendrás acceso a tus facturas, haciendo que, en cualquier caso, tu información esté asegurada.

Ventajas de la facturación online para tu negocio

Usar un programa de facturación online es algo que cada vez más profesionales hacen. Esto se explica por el hecho de que poco a poco vayamos priorizando el mundo online sobre el offline en nuestros hábitos de consumo y las ventajas que un software de facturación en la nube como este programa de facturación online tienen.

Estos programas logran que no tengas que preocuparte más que de introducir los datos una vez. Podrás tener tus datos guardados, así como los de tus clientes, listos para ser desplegados en un solo click. Solo deberás rellenar el importe si va variando en cada factura que hagas.

Esta ventaja de no tener que perder tiempo en calcular porcentajes ni en rellenar una y otra vez los datos del mismo cliente es una buena manera de optimizar tu tiempo de trabajo y de conseguir que puedas dedicarle más tiempo a tu actividad laboral, que es lo realmente importante.

Otro aspecto positivo es que puedes probar una demo gratuita. De esa manera, tú mismo puedes comprobar si esto te resulta útil y aprender cómo se usa sin que estés pagando nada. Es la mejor forma de ver si realmente te merece la pena contratar un programa así o no.

Es compatible con cualquier sistema operativo, tanto para ordenador como para móvil. Esto es muy importante, ya que así te aseguras que tengas el dispositivo que tengas a mano, puedas acceder a tus facturas donde quieras para hacer con ellas todo lo que necesites.

A muchos autónomos les ha pasado a veces que han perdido una factura y ese pago se ha quedado sin hacer. Con lo difícil que es conseguir clientes y lo que cuesta hacer un buen trabajo, es una pena que todo eso se pierda por el simple hecho de no prestar atención a las facturas.

Todo eso se puede acabar gracias a estos programas, con los que te aseguras de tenerlo todo guardado, ordenado y accesible en cualquier momento que lo desees. Se trata de eliminar una preocupación que además te va a permitir tener más tiempo para dedicarlo a tu trabajo.

En conclusión, hablamos aquí de un gran avance en el funcionamiento de la actividad interna de la empresa o de la actividad del autónomo. Optimizar todos esos procesos lleva a que se pueda ahorrar mucho en tiempo, y eso provoca siempre un aumento en el rendimiento y en los beneficios.