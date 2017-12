El Día de Navidad es de cine en COSMO

El Día de Navidad el cine se convierte en el protagonista de la programación especial de COSMO con nueve títulos cinematográficos que posicionan a Eddie Murphy como el rey de la jornada con tres de sus películas más conocidas. El gran estreno de la noche es Templario (2011), un film de acción protagonizado por James Purefoy y Paul Giamatti.

La jornada empieza con la mejor comedia. A las 10:30 horas veremos La boda de mi familia, un film de 2010 que nos cuenta las semanas que quedan hasta la boda de Lucía (America Ferrera) y Marcus (Lance Gross), que se convierten en divertidas y agotadoras cuando sus respectivos padres intentan arreglar rencillas surgidas hace años entre ellos.

Ahora los padres son ellos (2010) – a las 12:10 horas - es la tercera entrega tras Los padres de ella yLos padres de él. Los Fockers tienen mellizos: un niño y una niña. Después de superar incontables obstáculos durante diez años, Greg Focker (Ben Stiller) ha logrado por fin tener una relación más o menos normal con su autoritario suegro Jack (Robert de Niro). Sin embargo, cuando Greg consigue un empleo en una compañía farmacéutica, la desconfianza de Jack hacia él se agudiza.

También del mismo género es La cena de los idiotas (2010), que veremos a las 13:45 horas. Película protagonizada por Paul Rudd y Steve Carell en la que un grupo de amigos se reúne semanalmente para cenar y se les ocurre una original y extravagante apuesta: cada uno debe llevar a la cena al tipo más idiota que haya sido capaz de encontrar y el que invite al más tonto será el ganador.

A continuación a las 15:30 horas el mejor cine de aventuras de los ochenta llega con Coco­drilo Dundee(1986). Michael Dundee (Paul Hogan) es un amigable y rudo cazador de cocodrilos australiano que, por su original filosofía de la vida, es considerado como un héroe entre los suyos. Su fama llega a oídos de Sue Charlton, una reportera de Nueva York que decide ir a Australia para visitarle y una vez allí le convence para que le acompañe en su viaje de regreso a América.

COSMO te invita a pasar la tarde con Eddie Murphy

El canal dedica la tarde de Navidad al actor, productor, escritor y director estadounidense Eddie Murphy. El que ha sido considerado como el rey de la comedia de los años 80 y 90 se convierte en el protagonista absoluto con la emisión de tres títulos que protagonizó en la cúspide de su carrera.

A las 17:10 horas veremos Superdetective en Hollywood (1984), una película que se convirtió en todo un éxito de taquilla y en una de las más recordadas de los ochenta y sin duda supuso el trampolín definitivo hacia la fama del actor. El detective Axel Foley se convertiría en uno de sus personajes icónicos, llegando a protagonizar dos secuelas en 1987 y 1994. Además de una TV movie del 2013 ya se ha anunciado una posible cuarta parte, en la que también participaría el actor.

En esta primera película Axel Foley (Murphy) es un impetuoso e inteligente detective de Detroit que sigue la pista del asesino de un amigo suyo hasta los barrios más elegantes de Beverly Hills. Pero antes de que Axel logre su objetivo, va a verse involucrado en una red internacional de contrabandistas y traficantes de droga.

En su continuación, Superdetective en Hollywood II (1987), que veremos a las 18:55 h., el detective se entera por las noticias de que su amigo Andrew Bogomil, capitán de la policía de Beverly Hills, ha sido tiroteado por una mujer. Cuando va a visitarlo al hospital, conoce a su hija Jan. Con la ayuda de dos agentes amigos suyos intentarán localizar al culpable.

Finamente a las 20:30 horas en El Príncipe de Zamunda (1988) Murphy es el príncipe Akeem, del reino africano de Zamunda. Es su 21 cumpleaños y debe casarse con una mujer a la que no ha visto nunca, como hizo su padre antes que él. Pero como no está de acuerdo en que le impongan la mujer con la que tiene que pasar el resto de su vida, Akeem decide viajar a Nueva York, donde nadie le conoce y así poder buscar una chica guapa e inteligente que no le ame por su riqueza.

“Templario”, un retrato de la Edad Media crudo y brutal

Por último y para el cine de noche COSMO apuesta con la acción con Templario (2011) a las 22:30 horas. Inglaterra, principios del siglo XIII. El 15 de junio de 1215 y tras una dura negociación el despótico rey Juan se vio obligado a aceptar ciertas peticiones de los señores feudales, cuyo objetivo era limitar el poder real. Así nació la Carta Magna. Sin embargo, tras reunir un fuerte ejército, Juan se negó a cumplir el acuerdo provocando así una guerra civil. El rey decidió eliminar a los que lo habían humillado, especialmente a un grupo de caballeros templarios que, atrincherados en el castillo de Rochester, intentaron resistir el asedio de las tropas reales.

Terminaremos la jornada con El guía del desfiladero (2007) a las 00:30 horas, una sangrienta historia de acción y aventuras protagonizada por Karl Urban y Moon Bloodgood ambientada en el siglo X, época en la que piratas vikingos arribaron a las costas de América del Norte. Tras una incursión de saqueo, un muchacho vikingo se queda en tierra y es criado por los indios que sobrevivieron al ataque. Previendo un nuevo ataque sorpresa de sus compatriotas, el guerrero vikingo-indio tratará de impedir que vuelvan a dejar un rastro de muerte y destrucción a su paso.

Comedia, acción y aventuras para el Día de Navidad: