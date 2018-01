Minimbike, la primera Smart Bike estática para entrenar en casa sin renunciar a resultados profesionales

Conscientes de que parte del “problema” de entrenar en casa es no conseguir la suficiente motivación a la hora de realizar ejercicio o que no existen equipos de fitness con un diseño integrable en casa, minimfit ha lanzado al mercado la minimbike, la primera Smart Bike estática para uso doméstico con un cuidadisimo diseño personalizable que permite entrenar en casa sin renunciar a resultados profesionales con programas y rutinas de entrenamiento y a partir de febrero, clases de cycling on demand.



La minimbike supone un cambio de paradigma en el sector del fitness pues ofrece un excelente equipo que se monitoriza con el teléfono o la tablet del usuario a través de una app vía bluetooth. El motivo detrás de esto no es otro que luchar contra la obsolescencia programada tan común en nuestros tiempos disociando la tecnología del equipo de fitness, de tal forma que el software pueda ser actualizado ofreciendo nuevos contenidos mensualmente. Se acabó ver puntos rojos que se iluminan en paneles estáticos para indicar el progreso, la minimbike ofrece toda la información en color, de manera clara e intuitiva y con contenidos nuevos cada mes y se ha diseñado y se fabrica en España

Controla la minimbike a través de la app ‘minimfit’

La app de minimfit, disponible tanto para iOS como para Android, cuenta con rutinas de entrenamientos con una duración de 40 minutos que combinan el uso de la minimbike y ejercicios con el peso corporal y/o pesas con la ayuda de vídeos explicativos. En su versión de pago, cuenta con 10 planes de ejercicios de 8-10 semanas que se adaptan a los objetivos de cada persona y a su condición física. Estos planes han sido creados en exclusiva por el reconocido entrenador de los famosos, José Cano.

A través de esta app, puedes monitorizar la minimbike, hacer seguimiento de todos los entrenamientos, añadir carreras personalizadas, controlar la evolución del peso y figura, comparar resultados y a partir de febrero, podrás disfrutar de clases de cycling on demand.

Diseño único

Su fabricación, donde se combina un proceso exhaustivo de I+D+I y un diseño imposible de alcanzar con metal tradicional, la ha convertido en la primera bicicleta diseñada casi en su totalidad con un derivado del plástico. Gracias a su diseño único y a sus prestaciones, ha conseguido el reconocido Sello de Luxury Spain.

Prueba la minimbike 15 días sin compromiso