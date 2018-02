El Muro del Pueblo Español: una propuesta social en la derecha

Pusimos en marcha El Muro porque no encontramos en la realidad política española ese posicionamiento ideológico, esa nueva derecha social, que, sin embargo, sí sentimos vivo en muchísimos españoles huérfanos de representación. Hombres y mujeres buenos, de esos que se dicen de derechas de toda la vida, patriotas, preocupados por el bienestar social de nuestra gente, con fuertes valores cristianos, aunque quizá no sean ya ni creyentes, y hartos de presenciar la imposición social de las ideas de la izquierda y del separatismo sin que surja una respuesta contundente por parte de nadie.

El Muro nace para dar esa respuesta. Sin concesiones. Sabedores de que la izquierda no goza de superioridad moral en terreno alguno. Al contrario. Mucho menos de superioridad intelectual. Cansados de que los valores de la izquierda sean mansamente asumidos por la sociedad española al no encontrar oposición. Conscientes de que en la eterna guerra de valores, entre las distintas visiones del mundo, la tibieza no sirve para ganar sino para perder terreno.

En la construcción de esa nueva derecha social ponemos la vista a largo plazo. Una derecha sin corbata, cercana a la gente y limpia de corrupción. Una derecha que, dentro de la democracia, sepa defender que nuestro sistema político recibe su legitimidad del Régimen de Franco y sepa contestar a la izquierda, sin rodeos, cuando trata de construir una historia de España falsa a través de su denominada memoria histórica. Una nueva derecha de valores, hoy aparcados, como la familia, la vida, el patriotismo, el esfuerzo, el deber, el honor, la excelencia, el mérito. Una derecha preocupada por nuestra gente, que no mire a otro lado ante los gravísimos problemas sociales inmediatos que sufren muchos españoles, alegando cifrasy números aparentemente positivos. Una nueva derecha que recupere la soberanía nacional para todo el pueblo español en su conjunto y, en nombre de nuestra Patria, sustituya el actual sistema de la Autonomías por un Estado Nacional que reúna, otra vez, a todos los españoles alrededor de un único proyecto común: España.

Todo esto es la razón de ser de El Muro del Pueblo Español. Si además te gustan temas, que hoy suenan casi a prohibidos, como el Boxeo o los toros, también vas a encontrar opinión e información sobre ello en El Muro. Y en cuanto a otro asunto proscrito, la verdadera historia de los separatistas, catalanes y vascos, y de la izquierda, muy especialmente el pasado criminal del PSOE, durante la II República y la Guerra Civil, nos consideramos especialistas y te la contamos sin filtros. No digamos en lo que se refiere a la defensa histórica de la figura de Franco.

El Muro nació con urgencias. Nos dolía y nos duele enormemente el problema que España está sufriendo en Cataluña. Y no veíamos, y seguimos sin ver, que del Gobierno español vaya a nacer una postura firme contra el secesionismo como en realidad le sucede frente a todos los problemas que hoy vive nuestra gente. Firmeza. Esa sea quizá la palabra clave de lo que echamos de menos, lo que no vemos en la política española actual. Firmeza frente a la izquierda. Firmeza frente al separatismo. Firmeza para resolver, en general, los problemas de España. Por eso levantamos El Muro: principios firmes y claros en tiempos volubles y confusos.