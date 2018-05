Los eSports, imparables

Un deporte que sea capaz de reunir a 385 millones de espectadores a lo largo de un año —dato de un estudio de 2017— está muy vivo y tiene mucho peso. El auge de los eSports es una evidencia mayor a cada ejercicio que pasa. Sus seguidores son legión y han llegado para quedarse.

Los fans se multiplican, así como los jugadores que aspiran a convertirse en profesionales de los eSports. Es cierto que la posibilidad de vivir del deporte electrónico se encuentra al alcance de unos pocos elegidos, pero un escenario en el que se mueven 696 millones de dólares en ganancias el año pasado es más que atractivo.

Los eSports también cuentan con su particular Messi o Cristiano Ronaldo. Quizá no tengan el mismo ‘glamour’, pero no hay que menospreciarlos. Son los mejores por algo. Se dedican a ello en cuerpo y alma y se nota. El germano Kuro Takhasomi es la gran figura mundial. ‘Kuroky’ encabezó el último ránking de jugadores con más ganancias. También el histórico. El alemán, Amer Barqawi y Saahil Arora dominan el panorama mundial. Son, en el orden mencionado, los que más ‘tajada’ económica han sacado porque son los mejores.

Ivan Ivanov y Larsen Urpalainen completan la lista de los cinco jugadores con más ganancias cosechadas en deporte electrónico en 2017. Es el ‘top five’ entre los chicos, porque a las chicas también les gusta y se les dan bien los eSports.

Sasha Hostyn es la que domina en cuanto a las féminas. Las norteamericanas Katherine Gunn, Ricky Ortiz y Marjorie Bartell siguen en la clasificación a la canadiense. El quinto puesto es para Sarah Harrison.

Las mareantes cifras que acompañan los eventos de los eSports son explicativas de lo que son capaces de arrastrar, pero hay un acontecimiento que brilla por encima de los demás. Se trata del conocido como Intel Extreme Masters. En su edición de 2017 lo siguieron más de 46 millones de espectadores desde distintas partes del mundo.

La cifra de los espectadores presenciales tampoco estuvo nada mal. Se acercaron al lugar del evento, Katowice (Polonia),173.000 espectadores. Todo un récord.

El campeonato del mundo de League of Legends congregó en 2016 a 43 millones de espectadores en línea en Los Ángeles (Estados Unidos).

Su pujanza es imparable. Está calando en la sociedad y ya es un referente en países de primer orden mundial. En los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China, Suecia o Alemania están reconocidos como deporte oficial, con todas las ventajas para su desarrollo que ello acarrea.

España sabe muy bien de qué va esto de los eSports. Ciudades como Valencia ya han organizado y seguirán gestando eventos dentro de este mundillo que mueven a mucha gente y dinero.

Los eSports han llegado para quedarse.