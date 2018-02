Los gastos del hogar suponen una carga demasiado pesada para el 44% de los españoles

El 44,20% de los españoles encuestados por Habitissimo, la plataforma líder en el sector de las reformas y las reparaciones, afirman que los gastos totales de la vivienda (alquiler/hipoteca, seguro, electricidad, agua,...) les supone carga económica "pesada" para sus economías familiares. En el lado opuesto, un 32,7% considera que estos gastos son una carga "razonable" y un 23,1% directamente no les suponen carga de ningún tipo. Y es que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de cada 100 euros que quedan en los hogares españoles después de haber arreglado las cuentas, solo 6,5 se destinan al ahorro, ya sea para depósitos, planes de pensiones u otros. La encuesta también refleja que la tasa de ahorro de los hogares ha disminuido. Según los últimos datos publicados por el INE el gasto medio por hogar en términos corrientes aumentó un 2,6% en 2016 y se situó en 28.200 euros.

Por lo que respecta a la distribución del gasto, la mayor parte del gasto medio de los hogares viene por los gastos comprendidos por la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un gasto medio de 8.706 euros, lo que supuso el 31,0% del presupuesto total del hogar. Por este motivo, utilizar un método de ahorro adaptado a los hábitos y costumbres económicas de cada persona es clave para lograr ahorrar. Por ello, Habitissimo, ofrece una serie de ideas para que los gastos del hogar disminuyan.

Ahorrar en la factura del gas y electricidad

La domótica puede convertirse en la clave para el ahorro del hogar. Por ejemplo, los termostatos permiten mantener una temperatura estable en casa y esto ayudará a que el coste de la calefacción sea inferior, pues está comprobado que las subidas fuertes de temperatura provocan mayor gasto. Otro punto a tener en cuenta es que el calor debe circular bien, por este motivo, es importante no instalar los radiadores cerca de muebles o colocar ropa húmeda encima para que se seque antes; esto, lo único que acarrea es un consumo mayor y, por tanto una factura de gas bastante más alta.

Lo cierto es que también hay otros factores que pueden hacer que se consuma más gas de lo normal. Entre estos factores, los más importantes son los que tienen que ver con el aislamiento de la vivienda. Entre el 25% y el 30% de las necesidades de calefacción de una casa se deben a un mal aislamiento y consecuente pérdida del calor por ventanas o puertas. Si las ventanas y puertas no aíslan, tendremos una fuga de calor en invierno y de frío en verano. Otra zona a tener en cuenta a la hora de aislar es el techo. Hay que tener en cuenta que el techo supone la superficie por la que más calor puede perder una vivienda. Un buen aislamiento en el techo puede llegar a reducir hasta el 35% de los gastos de calefacción. Por otro lado, teniendo en cuenta que tanto el frío como el calor se transmiten a través de las ventanas y el suelo, usar cortinas y alfombras durante el invierno y los meses un poco más fríos puede ayudar a aislar llegando a ahorrar hasta un 25% de la factura. Los radiadores eléctricos no tendrán que emitir tanto calor, ni durante tanto tiempo, para caldear y mantener una estancia a una temperatura agradable.

Ahorrar en la factura del agua

El ahorro de agua en casa es importante por varios motivos. No solo reduciremos la factura de consumo, también contribuiremos con el cuidado del medio ambiente. Para ello hay una serie de costumbres que deberíamos de incorporar a nuestra rutina diaria. Entre ellas la de no dejar el grifo abierto mientras se friegan los platos o nos lavamos los dientes, regar el jardín a primera hora de la mañana, ducharse en vez de bañarse, etc.

Pero en el mercado también existen una serie de dispositivos que nos ayudan a maximizar el aprovechamiento del agua. Por ejemplo, los modelos de cisternas son de bajo consumo y gracias a sus descargas pequeñas nos permiten reducir considerablemente el gasto de agua. Únicamente se utilizarán siete litros de agua, que son suficientes. En el caso de las cisternas antiguas, se satisfacía la misma necesidad utilizando una mayor cantidad de agua, con cantidades que podían llegar a los 30 litros.

Y es que el ahorro no tiene por qué implicar una pérdida de confort. Eso se comprueba al reemplazar la cabeza de ducha por una de flujo reducido. Este aparato permite limitar el caudal de agua y que el evitar consumos elevados. Otra opción son los grifos monomandos conseguimos una mayor comodidad. Estos permiten controlar el agua con una única llave y se elimina con ellos cualquier posibilidad de goteo una vez que se cierran, impidiendo las pérdidas que se producen con los sistemas de dos mandos, donde se desaprovecha mucha agua.