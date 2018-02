Alianza entre Sony y Mediaset para la emisión en España de series de ficción

Según ha podido saber El Confidencial Digital, la multinacional japonesa ha sellado una alianza con el grupo de comunicación que dirige Paolo Vasile para la emisión de series de ficción de gran éxito internacional.

Las fuentes consultadas por este confidencial explican que serán formatos ‘enlatados’ –programas de televisión originales que se emiten en otros países-. Hay que tener en cuenta que estos espacios generan un menor coste al canal que los contenidos de producción propia.

No han transcendido detalles sobre los formatos adquiridos por el grupo de Fuencarral. Sin embargo, Sony cuenta con un amplio catálogo que se ha enriquecido en los últimos años con nuevas producciones.

Sony Pictures Televisión ha anunciado recientemente la adaptación audiovisual de la exitosa saga ‘La rueda del Tiempo’. La ficción basada en la novela estará dirigida por Hemlock Grove, el conocido guionista de Agents of S.H.I.E.L.D. A este proyecto se unirán productores como Larry Mondragon (Day Zero), Mike Weber (Riddick) o Ted Field (Jumanji). El objetivo es superar el triunfo conseguido por ‘Juego de Tronos’.

Además, Sony Entertainment firmó el año pasado un acuerdo con Lionsgate para la distribución se series de esta última. La factoría estadounidense cuenta con formatos exitosos como ‘Mad Men’, ‘Orange is the New Black’ o ‘Jackie’.

Sony ya emite series en Mediaset

Mediaset mantiene una estrecha relación con la multinacional japonesa debido a acuerdos anteriores para la emisión de espacios en sus principales canales.

La serie ‘Entre fantasmas’, protagonizada por Jennifer Love Hewitt, comenzó a emitirse en el access prime time de Cuatro en 2010 y estuvo cinco años en emisión. La ficción cuenta cómo la joven Melinda Gorden es capaz de comunicarse con los espíritus que, de algún modo, siguen vinculados a la vida terrestre. En Divinity se han emitido series como el drama de médicos ‘Anatomía de Grey’ y ‘Mujeres desesperadas’.