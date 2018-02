El Consejo de Administración de Telemadrid está bloqueado

El pasado martes 23 de enero Mari Pau Domínguez, en una carta remitida a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, informó que renunciaba a su cargo en el Consejo de Administración de la televisión autonómica alegando “nuevos proyectos profesionales”.

Domínguez era consejera a propuesta de Ciudadanos y ocupaba la presidencia permanente del órgano desde mayo del año pasado, cuando fue elegida por mayoría absoluta de sus miembros –seis votos a favor frente a tres-. En esa misma votación, el consejo modificó también la decisión de septiembre de 2016 -cuando se creó la actual dirección del ente público- de que la presidencia fuera rotatoria, por ocho meses.

Hay que destacar que en esta reunión no estuvo presente Mae Lozano, consejera a propuesta de Podemos, que no pudo asistir por asuntos familiares y delegó su voto. Además, el asunto que se trató no estaba en el orden día.

Pese a ello se celebró la votación. El resultado otorgó la presidencia permanente, por un periodo de seis años a Mari Pau Domínguez, que sustituyó al frente del consejo al periodista Salvador Molina, aunque estaba previsto que ocupara la presidencia rotatoria Mae Lozano.

Dos bloques enfrentados en el consejo

La salida de la periodista ha originado un bloqueo en un órgano dividido en dos partes con igual número de consejeros. Hasta el momento, el Consejo de Administración estaba formado por nueve miembros enfrentados en dos bandos. El grupo al que pertenecía Mari Pau Domínguez era el mayoritario: cinco consejeros frente a cuatro.

Según cuentan a El Confidencial Digital fuentes próximas a este órgano rector de Telemadrid, el abandono de la presidenta ha provocado una sacudida interna en la cúpula directiva de Telemadrid, al habr ahora ocho consejeros repartidos en dos grupos empatados.

Las mismas fuentes explican que esto supondrá una gran dificultada para ponerse de acuerdo en asuntos importantes. El principal tema que los consejeros de Telemadrid deben resolver ahora es la elección de un nuevo presidente que tome el relevo de Domínguez.

Ciudadanos no tiene candidatos

Por otro lado, Ciudadanos todavía no ha elegido a un candidato que sustituta a Mari Pau Domínguez en el consejo. La elección del nuevo miembro, a propuesta del grupo parlamentario que lidera Ignacio Aguado, deberá realizarse por consenso entre los cuatro grupos políticos que componen la Asamblea de Madrid: PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos.

Hay que recordar que los consejeros que actualmente conforman la cúpula son Pepe Oneto, Carmen Caffarel y Mae Lozano propuestos por los grupos políticos; y otros cinco propuestos por asociaciones profesionales que son Juan Ignacio Ocaña, María José Peláez, Alejandro Perales, Alfonso Morales y Salvador Molina.