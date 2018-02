Fremantle prescinde de dos directivos en pleno proceso de producción de Factor X

Según ha podido saber El Confidencial Digital, la factoría que dirige Nathalie García ha decido prescindir de Eva Tovar, directora de las dos primeras ediciones de Got Talent, y de José del Pozo, coordinador de Contenidos.

Tovar estuvo al frente de las dos primeras ediciones de uno de los formatos de mayor éxito de Fremantle. Tras finalizar la segunda temporada del talent show, comenzó a dirigir 'Me lo dices o me lo cantas'. Sin embargo, este formato de entretenimiento no llegó a cosechar los datos de audiencia esperados por la cadena -cerró su primera temporada con un 9,1%-, y tras emitirse el último programa, el 29 de agosto, la productora decidió no renovar el contrato de Eva Tovar que dejaba de estar en vigor en esas fechas.

La ex directiva de Fremantle se incorporó a Aragón TV, donde dirige 'Anoche que no es poco', el espacio que presenta Luis Larrodera en el late night de la cadena autonómica.

Además, Tovar también ha dirigido otros formatos como 'Levántate' y 'Pequeños Gigantes' (Telecinco); 'Se llama Copla' y 'Mira la vida' (Canal Sur); y ha estado al frente de la subdirección de 'Supervivientes', 'Método Gonzo' y 'Crónicas marcianas'.

Otro de los directivos de los que ha decidido prescindir la factoría ha sido José del Pozo, que hasta el momento se ocupaba de la coordinación de Contenidos y era “director de historias” en Got Talent. La compañía británica llevó a cabo este movimiento hace escasamente unas semanas, y el ex directivo ya se encuentra trabajando en otros proyectos.

Estas decisiones se han llevado a cabo mientras la productora se encuentra inmersa en uno de los programas estrella de Mediaset, Factor X. A finales de año, el 16 de diciembre, finalizó en Las Palmas el casting. Seguidamente, los seleccionados se han sometido al veredicto del jurado -Risto Mejide, Laura Pausini, Xavi Martínez y Fernando Montesinos- para formar parte de uno de los cuatro equipos de sus mentores.