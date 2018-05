José Antonio Sánchez continuará en RTVE como consejero

Asumió el cargo en 2014

El 22 de junio cesa en la presidencia pero ha decidido no abandonar la cadena pública hasta que haya nuevo consejo de administración

Quedan 22 días para que expire el mandato de José Antonio Sánchez como presidente de Radio Televisión Española tras casi cuatro años al mando. A partir de ese momento, no se sabe muy bien qué ocurrirá, quién tomará el relevo y cómo se hará. Lo único certero es que hasta que no se designe a un nuevo consejo de administración, el presidente en funciones que le sustituya no podrá tomar decisiones. Un peligro que llevará a la televisión pública al “desgobierno”.