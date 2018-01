Luis del Val ha recibido 1.850 amenazas en redes sociales

Según ha podido saber El Confidencial Digital, Luis del Val ha decidido no denunciar a los usuarios que le han amenazado en las redes sociales, salvo que “el juez admita a trámite la demanda interpuesta por el Observatorio Español contra la LGBTfobia, que acusa al periodista de difundir un discurso de odio y discriminación”.

Inicialmente el organismo tenía previsto demandar al locutor ante la Fiscalía. Pero ha descartado esta opción “porque desconfía de la pasividad” de los fiscales ante los delitos de odio. Finalmente, ha presentado una denuncia formal en los juzgados contra Luis del Val, Carlos Herrera y la Cadena COPE, según adelantó Público.

Lanzó duras críticas contra la carroza de ‘Orgullo Vallekano’

La polémica se remonta al pasado 2 de enero cuando el periodista Luis del Val dedica una copla a la carroza del colectivo Orgullo Vallekano en el programa ‘Herrera en COPE’. En su sección el colaborador lanza duras críticas contra los componentes de esta carroza que participó, junto a dieciséis carrozas más, en la comitiva que acompañó a los Reyes Magos en la cabalgata del Puente de Vallecas.

El periodista comenzó así “se equivocan gravemente en el Puente de Vallecas y en vez de Reyes Magos van a ir drag queens de reinas. Melchor va a ser un travesti, Baltasar la tortillera y Gaspar, muy hormonado, irá enseñando las tetas”.

Y terminó su alegato añadiendo: “los gays son muy respetables, gente educada, muy seria. Los de ‘Orgullo Vallekano’ que van a ensuciar la fiesta, en vez de ser ellos gay, son maricones de mierda”. (Vea el discurso íntegro aquí).

Reacciones en las redes sociales

La copla de Luis del Val contra la carroza de ‘Orgullo Vallekano’ encendieron las redes sociales. Los internautas han amenazado al periodista y “le han deseado la muerte”.

Por este motivo, la semana pasada, el locutor dedicó su copla al colectivo LGBTI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales) y a los usuarios que le amenazaron a través de las redes sociales.

Explicó que “ha escrito en la dictadura, tuvo algunos problemas con Franco y aquella patria…” Y añadió que “nunca imaginé que son más totalitarios algunos gays y lesbianas, que quieren que me muera; que me muelan a patadas; que esté en prisión en seguida, porque soy una alimaña que ha ofendido a un colectivo (…) que consideran que es crimen no opinar como ellos mandan.”

Rectificó ante las duras críticas lanzadas la semana anterior: “es posible que a veces sin pensar meta la pata”. Y aclaró “y me equivoqué, es posible. Fui burdo al calificarla. Nunca insulté al colectivo, y en la rima se constata.”

Pese a ello, el periodista sigue recibiendo insultos en Internet. Según ha podido saber ECD, el representante legal de Luis del Val ha contabilizado en 1850 las amenazas recibidas en redes sociales. El colaborador de COPE ha decido no demandar por el momento a los internautas. Eso sí, salvo que juez admita a trámite la denuncia interpuesta por el Observatorio Español contra la LGBTfobia.