Mediaset lanza un nuevo canal para ‘millennials’

Según ha podido saber El Confidencial Digital, el grupo audiovisual acaba de lanzar ‘Yasss.es’, el nombre hace referencia a una palabra de uso frecuente entre los jóvenes para afirmar un hecho. Este término que significa ‘yes’ se ha “viralizado” por la conocida youtubers ‘Soy una pringada’.

La nueva plataforma –según explica la web- aborda temas serios que preocupan a los jóvenes y también noticias frívolas. El contenido se caracteriza por utilizar un tono desenfadado, cercano y coloquial.

Presenta diversos formatos periodísticos desde tradicionales como reportajes, artículos o entrevistas; a otros más novedosos como memes, tests o juegos de conocimientos y habilidades.

Expertos del sector consideran que Mediaset pretende atraer con iniciativas como ésta a ese público que en los ’90 consumía revistas como ‘Bravo’, ‘Super Pop’, ‘Loka’, incluso al consumidor de ‘Cuore’, que ha dejado de comprar publicaciones en papel.

‘Yasss.es’ está formada por las siguientes secciones: ‘Salseo’ otro término de la youtubers vasca, ‘Cheap Life’ donde se publican temas curiosos como “objetos surrealistas que puedes encontrar en Wallapop”, ‘#Currentmood’, ‘In Culture’, ‘Sabiduría pop’, ‘Cringe or Crush’, ‘Sex place’ y ‘Play’ que contiene divertidos tests.

Periodistas jóvenes para un lector millennials

Los profesionales que elaboran el contenido de este portal son periodistas jóvenes que utilizan el mismo lenguaje o “jerga” que los ‘millennials’.

Es importante que los redactores creen un vínculo con los lectores. Esta cercanía se consigue compartiendo aficiones, intereses, empleado el mismo vocablo… En definitiva, generando empatía.

Algunos de los redactores se define así en su perfil: “soy millennial y como tal, sólo me preocupo de los acontecimientos que han tenido lugar en el mundo después de la aparición de Facebook, YouTube y Twitter. Me encanta bucear por la gran red de redes para encontrar los lugares más sórdidos en los que jamás se ha adentrado la mente humana. He visto cosas que vosotros no creeríais.”

Son un público atractivo para los anunciantes

Los espectadores ‘millennials’ son un nuevo perfil que –según la cadena- engloba al público con una edad comprendida desde los 16 a los 34 años. En televisión se valora como un ‘target comercial’ atractivo para las cadenas.

Se trata de un grupo altamente consumista, que pertenece a una generación que ha crecido consumiendo Internet, y sienten una gran predilección por las marcas. Por este motivo, Mediaset se fija en ellos.