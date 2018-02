Movistar + prepara un programa de ancianos que cuidan a niños en un centro de mayores

Fernando Jerez tiene que dar el visto bueno final

Movistar + ha encargado a Magnolia la producción del formato original 'Old peoples home for 4 year old' que ha emitido Channel 4 en Reino Unido. La productora está trabajando en un piloto que deberá recibir el visto bueno del director de Contenidos de Entretenimiento de la cadena, Fernando Jerez.