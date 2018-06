Nervios en RTVE ante la incógnita sobre quién tomará decisiones a partir del viernes

Fuentes internas del consejo de administración de RTVE aclaran a este confidencial que el principal problema al que se enfrentan es que “la ley no diferencia entre el presidente de la corporación, que tiene unos poderes ejecutivos, y del consejo, que no tiene capacidad para tomar decisiones”. Y apunta que la normativa presenta una gran ambigüedad sobre cómo designar al sustituto de Sánchez en el consejo de administración.

No obstante, hay que destacar que el presidente del consejo no tiene poderes ejecutivos –es decir, no puede firmar contratos, designar cargos o tomar decisiones-, su función se basa en convocar reuniones, elaborar el orden del día y dirigir los encuentros de los consejeros.

Según cuentan a Confidencial Digital, a tres días de que caduque el mandato de José Antonio Sánchez no se ha establecido quien le relevará en el cargo en el consejo. Fuentes de la corporación apuntan que “este asunto es el que menos les preocupa” porque “qué importa quién convoque las reuniones”, señalan.

Inciden en el motivo que realmente les genera un gran nerviosísimo e incertidumbre: “quién será el presidente de la corporación a partir del viernes, quién tomará las decisiones y firmará las nóminas”. Radio Televisión Española se enfrentará a una situación de ingobernabilidad.

Sánchez tumbó la solicitud de un informe jurídico

Las fuentes citadas aseguran que miembros del consejo plantearon a José Antonio Sánchez la solicitud de un informe jurídico a las Cortes para que detallara cómo podría producirse un relevo inminente del presidente de la corporación después de que expire el mandato de éste.

Los consejeros tenían como objetivo designar a un sustituto que pueda tomar decisiones –como la renovación de contratos-, a partir del 22 de junio, acorde a lo que dicta la ley.

Sin embargo, explican a ECD que fue el presidente quien se negó a solicitar dicha petición. Esta proposición se sometió posteriormente a votación en el consejo y fue desestimada.

Quién tomará decisiones a partir del viernes

Este martes se reúne el consejo de administración de RTVE en el que José Antonio Sánchez presentará su dimisión, y se debatirá sobre quién debe relevarle en el consejo. Se barajan varias opciones: una presidencia rotatoria como la ejecutada tras la dimisión de Oliart en 2011; que un solo consejero ocupe el cargo; o incluso que sea el propio Sánchez quien continúe al frente del puesto. Hay que destacar que el presidente del consejo –no de la corporación- desempeña un papel de organización y no tiene funciones ejecutivas. Los consejeros apuntan a que se trata de un puesto “irrelevante”.

Por otro lado, también se reunirá la Mesa del Congreso para valorar de manera favorables las bases del concurso público por el que se elegirá a la nueva cúpula de RTVE, una vez incluidas las correcciones jurídicas que el órgano encargó a los letrados de la Cámara.

En el mejor de los casos, suponiendo que los partidos aprobasen las bases, la convocatoria del concurso público abrirá un plazo de 10 días hábiles para presentar candidaturas una vez publicada en el BOE. El comité de experto dispondrá de otros 10 días hábiles para comprobar que los aspirantes reúnen los requisitos. Publicará la lista de admitidos y abrirá un periodo de tiempo para subsanar defectos.

Se convocará un nuevo plazo de diez días para que el comité de expertos emita un informe de evaluación y los puntos obtenidos por los candidatos conforme a los baremos establecidos. La lista pasará entonces a la Comisión Mixta para la elección definitiva.

El concurso público establece un procedimiento que debe desarrollarse en un plazo máximo de 60 días. Fuentes del consejo señalan a ECD que prevén que la renovación de la cúpula se resuelva –si nada lo impide- en octubre o noviembre. Y se cuestionan: “¿quién tomará decisiones hasta final de año?" Esto es lo que realmente les atemoriza.