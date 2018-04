Pepe Domingo Castaño renueva con la COPE su último año

Según ha podido saber El Confidencial Digital, Pepe Domingo Castaño ha comunicado a sus allegados que renovará un año más con la emisora de la Conferencia Episcopal.

El histórico locutor gallego lo tiene decido. A principios de año, unas declaraciones suyas a Juan Pablo Colmenarejo, generaron una cierta incertidumbre en el sector porque abrían la puerta a una posible retirada definitiva de la radio.

Coincidiendo con la renovación de Carlos Herrera, Pepe Domingo Castaño le preguntó en directo al presentador de ‘La Linterna’, que también tiene pendiente su renovación, sobre su situación contractual.

Entonces, Paco González intervino y le devolvió la pregunta. Le preguntó al veterano periodista si él había renovado. Castaño le contestó en un tono jocoso que él ya no renovaba. Y añadió “Yo he terminado mi ciclo y ya no renuevo. No tengo capacidad de renovación”.

Será su última renovación

Desde que Paco González y miembros del equipo de ‘Carrusel Deportivo’ aterrizasen en Cope en 2010, la continuidad de Pepe Domingo ha generado cada año una gran expectación. Aunque la mayoría de sus compañeros rubricaron el acuerdo por cinco años –y han renovado cinco temporadas más hasta 2020- una de las voces insignias del deporte se decantó por esta fórmula de la renovación anual.

El año pasado cumplió 75 años y la incertidumbre sobre la prórroga de su contrato fue mayor para el locutor. Así lo reconoció él mismo públicamente cuando el presentador de ‘El Partidazo’ le entrevistó.

El periodista incidió en un hecho: “Hace cuatro meses no te hubiese dicho que renovaría un año más, porque estaba agotado, no encontraba fuerza, ni potencia física para hacer lo que yo quería. Pero últimamente me encuentro un poco mejor y, si sigo así, en agosto renuevo un año más”. Y así fue. El periodista renovó una temporada más. El cansancio fue sólo un hecho puntual.

Fuentes cercanas a Pepe Domingo Castaño confirman a ECD que este año se encuentra mejor anímicamente y con fuerzas para seguir en la radio. Sin embargo, apuntan una novedad: el locutor ha asegurado a su entorno más íntimo que ésta será su última renovación con la COPE al menos en las mismas condiciones contractuales que mantiene en la actualidad.

Hay que recordar que el contrato que firmó la temporada pasada ya contemplaba la posibilidad de que, si no se sentía en condiciones ni con fuerzas de trabajar, renunciaría de inmediato. Este condicionante se mantiene un año más.

Pese a ello, las fuentes consultadas afirman que Pepe Domingo ha manifestado interés por empezar a retirarse la próxima temporada de los micrófonos, porque –según reconoce el periodista- “ya son 76 años los que va a cumplir”.

El locutor tiene previsto, efectivamente, una salida de la radio por pasos. Su idea es irse alejando de los micrófonos poco a poco, dando el relevo a otros profesionales por franjas y horarios hasta que termine por desaparecer.