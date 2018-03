Roures no se asusta: las ‘telecos’ repiten estrategia para abaratar los derechos del fútbol

Empieza a escuchar ofertas la próxima semana

El presidente de Mediapro está tranquilo y recuerda que hace tres años las operadoras también amenazaron con no acudir a la subasta

Jaume Roures se reunirá con cada una de las operadoras la próxima semana para escuchar las ofertas propuestas por las compañías para comprar los derechos de emisión de la Champions. Durante los últimos meses, las 'telecos' han presionado con no participar en la subasta si no se rebaja el precio. Una estrategia que al presidente de Mediapro no le asusta porque considera que ya se utilizó hace tres años.